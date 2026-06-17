Hàn Quốc đề nghị ông Trump thúc đẩy đối thoại với Triều Tiên

Bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 tại Pháp, Tổng thống Hàn Quốc đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump đóng vai trò dẫn dắt các nỗ lực thúc đẩy tiến trình hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Hàn Quốc đề nghị ông Trump thúc đẩy đối thoại với Triều Tiên. Ảnh: Asia Today.

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 16/6 cho biết Tổng thống Lee Jae Myung đã có cuộc trao đổi ngắn với Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Hội nghị G7. Theo đó, ông Lee đề nghị nhà lãnh đạo Mỹ dẫn dắt các nỗ lực hướng tới một giải pháp hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, tương tự như cách vị tổng thống này vừa hạ nhiệt cuộc chiến tại Trung Đông.

Trước đề nghị này, Tổng thống Trump cho biết ông sẵn sàng nỗ lực nhằm thúc đẩy giải quyết các vấn đề liên quan đến Triều Tiên.

Cuộc trao đổi diễn ra trong bối cảnh xuất hiện những đồn đoán về khả năng Washington nối lại tiếp xúc với Bình Nhưỡng sau khi ông Trump gần đây đăng tải bức ảnh chụp cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều năm 2018.

Ngay sau tín hiệu ngoại giao dồn dập tại G7, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc lập tức hiện thực hóa bằng hành động tại quê nhà. Ngày 17/6, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc công bố kế hoạch điều chỉnh ranh giới khu vực kiểm soát dân sự dọc biên giới liên Triều nhằm mở rộng khả năng tiếp cận của người dân và hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ahn Gyu-back, Hàn Quốc sẽ thu hẹp Đường kiểm soát dân sự (CCL) từ 10 km xuống khoảng 6 km tính từ Đường ranh giới quân sự liên Triều. Theo ông, quyết định được đưa ra sau nhiều năm kiến nghị của người dân địa phương và dựa trên đánh giá rằng năng lực sẵn sàng chiến đấu của quân đội đã được tăng cường đáng kể.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc công bố điều chỉnh khu vực kiểm soát dân sự dọc biên giới liên Triều.

Ảnh: NK News.

Bước đi này giúp giải tỏa áp lực thủ tục quân sự cho hơn 20.000 cư dân, đồng thời nới lỏng quy định vận hành thiết bị bay không người lái (drone) nông nghiệp.

Động thái mới cho thấy chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung đang tiếp tục theo đuổi các biện pháp giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, dù quan hệ liên Triều vẫn chưa ghi nhận dấu hiệu cải thiện đáng kể.

Thanh Giang