Hàn Quốc mong muốn đối thoại, giảm căng thẳng với Triều Tiên

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, sẽ nhanh chóng xác nhận ý định của Triều Tiên, đồng thời bày tỏ mong muốn thúc đẩy cùng tồn tại hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, trong bối cảnh hai bên phát đi những tín hiệu tương đối mềm mỏng sau vụ việc liên quan đến máy bay không người lái.

Hình ảnh tổng hợp từ mảnh vỡ của một máy bay không người lái mà Triều Tiên tuyên bố xuất phát từ Hàn Quốc, được hãng thông tấn Triều Tiên KCNA công bố. Ảnh: NBC News

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 6/4 cho biết, trong tuyên bố được bà Kim Yo-jong đưa ra thông qua KCNA, phía Triều Tiên đã ghi nhận phát biểu “lấy làm tiếc” của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung liên quan đến vụ thiết bị bay không người lái xâm nhập lãnh thổ Triều Tiên, đồng thời đánh giá đây là biểu hiện của sự thẳng thắn.

Phía Hàn Quốc nhấn mạnh kỳ vọng hai bên sớm làm rõ thiện chí, cùng đóng góp vào mục tiêu chung sống hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực duy trì ổn định tình hình khu vực.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. Ảnh: BBC

Trước đó, phát biểu tại cuộc họp nội các cùng ngày, Tổng thống Lee Jae-myung cho biết, dù vụ việc máy bay không người lái không phải do chính phủ chỉ đạo, ông vẫn bày tỏ lấy làm tiếc khi các hành động “thiếu trách nhiệm và liều lĩnh” của một số cá nhân đã làm gia tăng căng thẳng quân sự không cần thiết với Triều Tiên. Ông cũng cho biết, cuộc điều tra đã phát hiện có liên quan của một số nhân sự thuộc cơ quan tình báo và quân đội.

Diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh quan hệ Hàn - Triều thời gian qua vẫn còn nhiều biến động, thường xuyên chịu ảnh hưởng từ các vụ việc phát sinh tại khu vực biên giới cũng như một số hoạt động dân sự tự phát. Những sự việc như thả truyền đơn, thiết bị bay hoặc các hoạt động tuyên truyền xuyên biên giới từng nhiều lần tác động đến môi trường đối thoại, ảnh hưởng tới các nỗ lực duy trì ổn định giữa hai bên.

Tuy nhiên, việc cả hai bên cùng phát đi thông điệp mang tính kiềm chế và đề cập tới “thiện chí” được đánh giá là tín hiệu tích cực, mở ra khả năng duy trì kênh liên lạc và giảm nguy cơ leo thang ngoài ý muốn. Giới quan sát cho rằng, nếu được tiếp nối bằng các biện pháp cụ thể, động thái này có thể góp phần tạo môi trường thuận lợi cho việc nối lại các nỗ lực đối thoại liên Triều trong thời gian tới.

Minh Phương

Nguồn: CGTN