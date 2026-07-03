Hàn Quốc công bố “ba siêu dự án" để bứt phá thành cường quốc AI

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung mới đây khẳng định, chiến lược công nghiệp mới mang tên “Ba siêu dự án quốc gia” là bước ngoặt mang tính lịch sử nhằm tái cấu trúc bản đồ kinh tế, đưa quốc gia này vượt qua giới hạn tăng trưởng của vùng thủ đô và bứt phá trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI).

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Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. Ảnh: Seoul Economic Daily.

Phát biểu tại cuộc họp cấp cao ngày 2/7, Tổng thống Hàn Quốc khẳng định những siêu dự án mà chính phủ vừa công bố sẽ trở thành động lực đưa toàn bộ lãnh thổ Hàn Quốc phát triển thành “Thung lũng Silicon phiên bản Hàn”, đây cũng là nền tảng để đất nước vươn lên trở thành cường quốc công nghệ hàng đầu trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Người đứng đầu nhà nước Hàn Quốc đã đặt tầm nhìn này ngang hàng với các cột mốc lịch sử mang tính bước ngoặt của nền kinh tế: tương tự làn sóng công nghiệp hóa nặng hướng về xuất khẩu thập niên 1970 dưới thời Tổng thống Park Chung-hee, và cuộc cách mạng công nghệ thông tin đầu những năm 2000 dưới thời Tổng thống Kim Dae-jung. Ba siêu dự án này sẽ trở thành “bước đệm thứ ba” trong tiến trình phát triển, giúp Hàn Quốc xây dựng lợi thế vượt trội trong các ngành công nghiệp chiến lược và duy trì vị thế cạnh tranh toàn cầu.

Tổng thống Lee Jae Myung chỉ đạo Phủ Tổng thống cùng các bộ, ngành ưu tiên cao nhất cho việc hoàn thiện chính sách, sửa đổi các quy định pháp luật liên quan, bố trí ngân sách và đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Đồng thời, cần chuẩn bị kỹ lưỡng các kế hoạch đầu tư tiếp theo để bảo đảm hiệu quả lâu dài.

Hàn Quốc công bố ba siêu dự án để bứt phá thành cường quốc AI. Ảnh: TNN.

Kế hoạch này đã nhận được sự đồng thuận và cam kết mạnh mẽ từ các tập đoàn công nghiệp hàng đầu đất nước. Tại Phiên điều trần quốc gia diễn ra trước đó, hai tập đoàn lớn là Samsung và SK đã công bố kế hoạch đầu tư chung trị giá lên tới 800 nghìn tỷ won (tương đương khoảng 577 tỷ USD) để xây dựng các tổ hợp sản xuất chip nhớ thế hệ mới tại thành phố Gwangju và tỉnh Nam Jeolla, nhằm dịch chuyển trọng tâm công nghệ ra khỏi vùng thủ đô đang quá tải.

Thanh Giang

Nguồn: Koreabizwire, Seoul Economic Daily.