Hàn Quốc đặt mục tiêu thành 1 trong 3 cường quốc AI hàng đầu thế giới

Ngày 8/9, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung khẳng định đầu tư lớn sẽ phát triển ngành Trí tuệ Nhân tạo (AI) thành động lực tăng trưởng thế hệ tiếp theo của Hàn Quốc.

Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát biểu tại lễ ra mắt Ủy ban Chiến lược AI quốc gia, Tổng thống Lee Jae Myung đã công bố mục tiêu đưa Hàn Quốc trở thành một trong 3 cường quốc AI hàng đầu thế giới.

Ông cho biết Hàn Quốc đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử quyết định liệu sẽ chấp nhận nguy cơ bị bỏ lại phía sau, hay trở thành người tiên phong với vô vàn cơ hội. Ông nhấn mạnh tầm nhìn trở thành một trong 3 cường quốc AI hàng đầu thế giới sẽ quyết định tương lai của Hàn Quốc.

Tổng thống Lee Jae Myung cảnh báo rằng tụt hậu sẽ đồng nghĩa với sự phụ thuộc vào công nghệ, suy thoái công nghiệp và bất bình đẳng ngày càng sâu sắc, đồng thời kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp và người dân Hàn Quốc hành động táo bạo để thúc đẩy quá trình chuyển đổi AI.

Cũng tại buổi lễ ra mắt Ủy ban Chiến lược AI quốc gia, Tổng thống Lee Jae Myung đã vạch ra 4 chiến lược để thúc đẩy ngành công nghiệp AI của Hàn Quốc bao gồm hiện thực hóa AI toàn diện, lấy con người làm trung tâm mà mọi người đều có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng, đồng thời cam kết đầu tư chiến lược của chính phủ để hỗ trợ khu vực tư nhân và tăng cường khả năng cạnh tranh toàn cầu.

Ông nhấn mạnh nhu cầu cải tổ các hệ thống hành chính, chăm sóc sức khỏe và giáo dục để đưa xã hội thân thiện với AI.

Ông cũng khẳng định tầm quan trọng của việc thúc đẩy các ngành công nghiệp liên quan đến AI, xây dựng cơ sở hạ tầng và bồi dưỡng nhân tài theo cách đảm bảo tăng trưởng cân bằng trong khu vực./.

Theo TTXVN