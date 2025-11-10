Hàn Quốc cân nhắc phát triển tàu ngầm hạt nhân sau “tín hiệu xanh” từ Washington

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back vừa tuyên bố, việc phát triển tàu ngầm hạt nhân sẽ là “một bước ngoặt lịch sử trong nền quốc phòng tự chủ” của Seoul, đồng thời khẳng định dự án có thể hoàn thành trong vòng 10 năm nếu được triển khai trong nước.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ahn Gyu-baek cho biết con đường sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân là “thành tựu to lớn cho nền quốc phòng tự chủ” và nhấn mạnh rằng đây sẽ là tài sản chiến lược giúp tăng cường đáng kể khả năng sẵn sàng chiến đấu của đất nước. Ảnh: Yonhap

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Hàn Quốc ngày 10/11, ông Ahn Gyu-back nhấn mạnh tàu ngầm hạt nhân sẽ trở thành tài sản chiến lược, giúp Hàn Quốc tăng cường năng lực răn đe và khả năng phản ứng nhanh trước các mối đe dọa từ Triều Tiên. Ông nói, sự hiện diện của loại tàu ngầm này sẽ khiến nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un “không thể ngủ yên”, vì không biết khi nào và ở đâu chúng có thể xuất hiện.

Bộ trưởng Quốc phòng Ahn Gyu‐back nói rằng nếu có nhiên liệu hạt nhân phù hợp, Hàn Quốc có thể hoàn thành một chiếc tàu ngầm hạt nhân trong vòng dưới 10 năm.

Tuyên bố của Bộ trưởng Ahn được đưa ra trong bối cảnh Mỹ được cho là đã bật “tín hiệu xanh” cho kế hoạch này, khi Tổng thống Donald Trump gần đây cho phép Seoul bắt đầu phát triển tàu ngầm hạt nhân - nhưng cho biết quá trình đóng mới sẽ diễn ra tại một xưởng ở Philadelphia, Mỹ. Phía Hàn Quốc khẳng định mong muốn đóng tàu ngầm hạt nhân trong nước, chứ không muốn chuyển hẳn sang đóng ở Mỹ.

Tàu ngầm lớp KSS-III Dosan Ahn Changho, trong một cuộc duyệt binh kỷ niệm 80 năm thành lập hải quân Hàn Quốc, tại vùng biển ngoài khơi Busan vào ngày 26 tháng 9 năm 2025. Ảnh: Reuters

Theo giới phân tích, nếu được triển khai, đây sẽ là lần đầu tiên Hàn Quốc sở hữu năng lực hải quân chạy bằng năng lượng hạt nhân, giúp nâng cao đáng kể vị thế chiến lược của nước này trong khu vực Đông Bắc Á, đồng thời củng cố quan hệ quốc phòng với Washington.

Hàn Quốc hiện sở hữu đội tàu ngầm diesel-điện hiện đại, trong đó đáng chú ý là lớp KSS-III Dosan Ahn Chang-ho, có khả năng phóng tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, các tàu này vẫn chưa sử dụng năng lượng hạt nhân.

Chính phủ Hàn Quốc đã nhiều lần bày tỏ ý định phát triển tàu ngầm hạt nhân nhằm tăng cường khả năng răn đe trước Triều Tiên, đặc biệt sau khi Bình Nhưỡng liên tục thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM).

Nhật Lệ

Nguồn: KBS, Yonhap, Arriangnews