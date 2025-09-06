Hàn Quốc: Biến nhà máy thành trung tâm Lễ hội thủ công mỹ nghệ lớn nhất thế giới

Lễ hội Thủ công Cheongju Biennale 2025 đã khai mạc ngày 6/9 tại thành phố Cheongju ở tỉnh Bắc Chungcheong của Hàn Quốc. Đây là lễ hội thủ công mỹ nghệ lớn nhất thế giới, dự kiến thu hút khoảng 300.000 lượt khách tham quan.

Phòng triển lãm chính được chuyển đổi từ không gian của một nhà máy sản xuất thuốc lá trước đây, nay trở thành không gian văn hóa thông qua một dự án tái thiết đô thị. Nhà máy này tọa lạc ở trung tâm thành phố Cheongju và đã được chính quyền thành phố mua lại, cải tạo và biến thành trung tâm văn hóa, triển lãm.

Ban Tổ chức cho biết lễ hội năm nay sẽ diễn ra trong 60 ngày với triển lãm chính, các triển lãm đặc biệt và diễn đàn thủ công mỹ nghệ quốc tế. Hàng năm, các nghệ sỹ từ khoảng 60 quốc gia trên thế giới sẽ quy tụ về đây để trưng bày sản phẩm thủ công, mỹ nghệ. Du khách có thể thưởng thức các sản phẩm thủ công làm từ gốm sứ, đồ gỗ, kim loại, thủy tinh và giấy từ khắp nơi trên thế giới.

Khoảng 1.300 nghệ nhân đến từ 72 quốc gia đã chuẩn bị khoảng 2.500 tác phẩm với chủ đề “Tái tạo Ngày mai”. Giám đốc Nghệ thuật Kang Jae-young cho biết Cheongju Biennale 2025 lần này là cơ hội để khám phá nghề thủ công như một nền văn minh toàn cầu bao gồm nghệ thuật, thiết kế và kiến trúc, cũng như giá trị của nghề thủ công gắn liền với con người, thiên nhiên và vật thể. Ban tổ chức hy vọng du khách sẽ được trải nghiệm bối cảnh phong phú và chiều sâu văn hóa của nghề thủ công hiện đại.

Trong khuôn khổ triển lãm, với chủ đề “Xây dựng Thế giới", ban tổ chức đã lựa chọn trưng bày các tác phẩm của nghệ sỹ Yoon Sang-hyun (Hàn Quốc), người kết hợp gốm sứ theo những cách mới lạ để tạo nên những cấu trúc ba chiều; Abdelnisser Ibrahim (Ai Cập), người sử dụng giấy để tái hiện một cách siêu thực sức sống của thiên nhiên; và Katiyatraboulsi (Libăng), người đã biến bạo lực chiến tranh thành những tác phẩm thủ công tinh xảo để tạo nên những câu chuyện chữa lành.

Honglimhoe, một hội cựu sinh viên của Đại học Hongik, đã mang di tích Chùa Gounsa, một ngôi chùa 1.000 năm tuổi ở Uiseong, tỉnh Bắc Gyeongsang, vốn đã bị thiêu rụi trong trận cháy rừng hồi tháng 3 năm 2024, đến phòng triển lãm. Sử dụng gỗ cháy từ vụ cháy rừng Uiseong, nhóm tác giả đã tạo ra nhiều loại gậy chống để trưng bày.

Thị trưởng thành phố Cheongju đồng thời là Trưởng Ban tổ chức - ông Lee Beom-seok cho biết với lịch sử 27 năm, Triển lãm Thủ công Cheongju là biểu tượng của nghề thủ công Hàn Quốc và là nơi tái hiện lịch sử sống động của nghề thủ công toàn cầu.

Ban tổ chức mong muốn quảng bá rộng rãi giá trị của Cheongju, thành phố của nghề thủ công, thông qua các tác phẩm đẳng cấp thế giới và kết nối nghề thủ công toàn thế giới./.

Theo TTXVN