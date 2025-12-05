Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Hàn Quốc ban bố cảnh báo thảm họa do tuyết rơi dày đặc

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Ngày 4/12, thủ đô Seoul của Hàn Quốc và các khu vực lân cận đón đợt tuyết rơi dày đặc đầu tiên trong mùa Đông khiến chính quyền địa phương phải ban bố cảnh báo thiên tai khẩn cấp và chuẩn bị ứng phó với tình huống xảy ra gián đoạn giao thông.

Hàn Quốc ban bố cảnh báo thảm họa do tuyết rơi dày đặc

Ngày 4/12, thủ đô Seoul của Hàn Quốc và các khu vực lân cận đón đợt tuyết rơi dày đặc đầu tiên trong mùa Đông khiến chính quyền địa phương phải ban bố cảnh báo thiên tai khẩn cấp và chuẩn bị ứng phó với tình huống xảy ra gián đoạn giao thông.

Hàn Quốc ban bố cảnh báo thảm họa do tuyết rơi dày đặc

Khu vực đô thị Seoul, tỉnh Gangwon và tỉnh Nam Chungcheong có lượng tuyết rơi lên tới 5cm. (Nguồn: The Korea Times)

Cơ quan dự báo thời tiết cho biết Seoul và tỉnh Gyeonggi bắt đầu có tuyết rơi dày từ cuối buổi chiều. Lượng tuyết tích tụ vượt quá 5cm mỗi giờ.

Tính đến 19 giờ (giờ địa phương), khu vực đô thị Seoul, tỉnh Gangwon và tỉnh Nam Chungcheong có lượng tuyết rơi lên tới 5cm.

Chính phủ đã thông báo cho người dân về khả năng gián đoạn giao thông trong giờ tan tầm buổi tối và nâng cảnh báo tuyết rơi dày đặc từ “chú ý” lên mức "thận trọng."

Trong khi đó, Bộ Nội vụ đã đặt cơ quan thảm họa và an toàn trung ương ở mức cảnh báo nhẹ nhất là Cấp độ 1.

Theo thông tin cập nhật, do tuyết rơi dày, các phương tiện di chuyển chậm chạp trên các tuyến đường cao tốc chính, gây ra tình trạng tắc nghẽn giao thông. Một số đoạn đường đã bị đóng vì lo ngại về an toàn.

Cơ quan thời tiết dự báo sẽ có tuyết hoặc mưa tại các khu vực miền Trung trong suốt đêm và đợt lạnh sẽ kéo dài đến hết ngày 5/12./.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#Tuyết rơi #Cảnh báo #Hàn quốc #Chính quyền địa phương #Giao thông #Thảm họa #Thủ đô seoul #Đầu tiên #Khẩn cấp #Dự báo thời tiết

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Bước đi thận trọng của Thổ Nhĩ Kỳ với khí đốt Nga

Bước đi thận trọng của Thổ Nhĩ Kỳ với khí đốt Nga

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ Alparslan Bayraktar vừa xác nhận Ankara đã gia hạn thêm một năm các hợp đồng nhập khẩu khí đốt tự nhiên từ Nga sắp hết hạn, trong bối cảnh quốc gia liên lục địa Á-Âu đang tích cực đa dạng hóa nguồn cung và giảm dần sự...
Thái Lan cảnh báo về nồng độ bụi mịn PM 2.5 tăng cao

Thái Lan cảnh báo về nồng độ bụi mịn PM 2.5 tăng cao

Môi trường
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 4/12, Trung tâm Truyền thông Kiểm soát Ô nhiễm (PCC) thuộc Cục Kiểm soát Ô nhiễm Thái Lan (PCD) cho biết nồng độ bụi mịn PM 2.5 ở Thái Lan đã vượt tiêu chuẩn ở một số khu vực (màu cam), đặc biệt là ở Bangkok và các khu vực lân cận....
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh