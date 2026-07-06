Hải quân Trung Quốc tiến hành phóng thử tên lửa chiến lược từ tàu ngầm

Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) ngày 6/7 đã tiến hành thành công vụ phóng thử một tên lửa chiến lược từ tàu ngầm, chỉ vài giờ sau khi Bắc Kinh thông báo trước cho một số quốc gia ở khu vực Thái Bình Dương về kế hoạch tiến hành vụ thử.

Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) ngày 6/7 đã tiến hành thành công vụ phóng thử một tên lửa chiến lược từ tàu ngầm. Ảnh: Military.china.

Theo Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, vào lúc 12 giờ 1 phút ( Tức 11h1 phút theo giờ Việt Nam), một tàu ngầm hạt nhân chiến lược của lực lượng này đã phóng thành công một tên lửa chiến lược mang đầu đạn mô phỏng hướng tới khu vực biển quốc tế liên quan trên Thái Bình Dương. Tên lửa đã rơi chính xác xuống vùng biển được chỉ định.

Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc cho biết vụ phóng thử là hoạt động thường lệ trong chương trình huấn luyện hằng năm của lực lượng này, đồng thời nhấn mạnh phía Trung Quốc đã thông báo trước cho các quốc gia liên quan. Theo Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc, vụ phóng thử được tiến hành phù hợp với luật pháp quốc tế và thông lệ quốc tế, không nhằm vào bất kỳ quốc gia hoặc mục tiêu cụ thể nào.

Vụ phóng này diễn ra sau vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hiếm hoi của Trung Quốc vào tháng 9 năm 2024. Ảnh: AFP.

Đây là vụ thử tên lửa chiến lược thứ hai của Trung Quốc kể từ khi nước này phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) xuống khu vực Thái Bình Dương ngày 25/9/2024. Đó cũng là vụ thử ICBM đầu tiên của Trung Quốc kể từ năm 1980.

Trước đó cùng ngày, truyền thông Australia, New Zealand và Nhật Bản đưa tin các chính phủ trong khu vực đã được phía Trung Quốc thông báo về kế hoạch phóng thử một tên lửa tầm xa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tại khu vực Nam Thái Bình Dương.

Các quốc gia trong khu vực đã bày tỏ mối quan ngại nghiêm trọng về vụ thử tên lửa, mà theo các báo cáo cho thấy đó là một tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters cho biết: “Thái Bình Dương là một đại dương hòa bình và chúng tôi vô cùng lo ngại trước việc Trung Quốc thử nghiệm vũ khí có khả năng mang đầu đạn hạt nhân ở Nam Thái Bình Dương”, đồng thời nói thêm rằng vụ phóng “không phù hợp với sự ổn định khu vực”.

Nhật Bản cũng cho biết họ đã mạnh mẽ kêu gọi Trung Quốc xem xét lại việc phóng thử tên lửa ở Thái Bình Dương.

Thanh Vân

Nguồn: Tân Hoa Xã, Firstpost.