Báo cáo quốc phòng Mỹ: Trung Quốc triển khai hơn 100 ICBM tại ba cụm hầm phóng mới

Một báo cáo quốc phòng của Mỹ cho biết Trung Quốc đã triển khai hơn 100 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) tại ba cụm hầm phóng mới xây dựng, trong bối cảnh Bắc Kinh tiếp tục mở rộng kho vũ khí hạt nhân.

Các phương tiện quân sự chở tên lửa đạn đạo xuyên lục địa DF-31AG diễu qua Quảng trường Thiên An Môn trong lễ duyệt binh Quốc khánh kỷ niệm 70 năm thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Yonhap News Agency.

Theo Reuters ngày 22/12 (giờ địa phương), báo cáo dự thảo của Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận các tên lửa đã được đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu tại những căn cứ hầm phóng nằm gần khu vực biên giới Trung Quốc – Mông Cổ. Đây là lần đầu tiên Lầu Năm Góc công bố con số cụ thể về số lượng tên lửa được triển khai tại các hầm phóng này, thay vì chỉ thừa nhận sự tồn tại của chúng như trước đây.

Các tên lửa được xác định là DF-31, loại ICBM sử dụng nhiên liệu rắn, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Hệ thống hầm phóng ngầm được đánh giá là giúp tăng khả năng bảo vệ và duy trì năng lực răn đe của lực lượng hạt nhân Trung Quốc.

Báo cáo cho biết Trung Quốc đang đẩy mạnh hiện đại hóa toàn diện lực lượng hạt nhân. Từ mức hơn 600 đầu đạn hạt nhân vào năm 2024, kho vũ khí hạt nhân của nước này được dự báo sẽ vượt 1.000 đầu đạn vào năm 2030. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ mong muốn thúc đẩy một khuôn khổ đối thoại về giải trừ và kiểm soát vũ khí hạt nhân với Trung Quốc và Nga. Tuy nhiên, báo cáo nhận định hiện chưa có dấu hiệu cho thấy lãnh đạo Trung Quốc sẵn sàng tham gia một tiến trình đối thoại kiểm soát vũ khí toàn diện.

Ở trong nước, Trung Quốc được cho là đang tiến hành song song hai quá trình: tăng cường hiện đại hóa quân đội và đẩy mạnh chiến dịch chống tham nhũng trong lĩnh vực quốc phòng. Trong vòng 18 tháng qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cách chức hoặc cho điều tra 26 lãnh đạo tại các doanh nghiệp quốc phòng. Theo báo cáo, động thái này có thể gây ra một số gián đoạn ngắn hạn đối với hoạt động của ngành công nghiệp quốc phòng, song về dài hạn được đánh giá là góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả của quân đội Trung Quốc.

Bình luận với Reuters, ông Daryl Kimball, Giám đốc điều hành Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí, cho rằng việc gia tăng kho vũ khí hạt nhân trong khi đối thoại bị thu hẹp sẽ không mang lại lợi ích an ninh lâu dài cho các cường quốc.

Phía Trung Quốc bác bỏ các đánh giá trong báo cáo, cho rằng những thông tin này là thiếu cơ sở. Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ chưa đưa ra phản hồi chính thức, trong khi Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết một số nội dung trong báo cáo vẫn có thể được điều chỉnh trước khi trình lên Quốc hội.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters,ChosunBiz