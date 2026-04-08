Hải quân Mỹ đề xuất tăng mạnh mua sắm tên lửa Tomahawk

Hải quân Mỹ đề nghị Quốc hội phân bổ khoảng 3 tỷ USD nhằm bổ sung kho dự trữ tên lửa hành trình Tomahawk bị giảm trong quá trình xung đột với Iran, theo đề xuất ngân sách tài khóa 2027 của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Tàu khu trục USS Frank E. Petersen Jr. phóng tên lửa Tomahawk trong chiến dịch Epic Fury. Ảnh: Defensenews.

Trong tổng thể dự toán ngân sách quốc phòng trị giá 1.500 tỷ USD mới công bố, Hải quân Mỹ đề xuất tăng 1.200% số lượng mua sắm tên lửa Tomahawk – loại tên lửa hành trình tấn công mục tiêu mặt đất tầm xa chủ lực.

Cụ thể, trong năm tài khóa 2026, Quốc hội Mỹ đã phê duyệt 257 triệu USD để mua 58 tên lửa Tomahawk. Sang năm 2027, Hải quân Mỹ đề xuất chi hơn 3 tỷ USD để sản xuất 785 tên lửa, trong đó khoảng 1,5 tỷ USD dành cho nâng cấp, cải tiến.

Báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cho biết Mỹ hiện vẫn còn khoảng 3.000 tên lửa Tomahawk trong kho, song số lượng đã sử dụng nêu trên là mức cao nhất trong một chiến dịch quân sự đơn lẻ, vượt mức 802 quả trong Chiến dịch Tự do Iraq.

Nếu được thông qua, đề xuất ngân sách năm 2027 sẽ góp phần bù đắp phần lớn số tên lửa đã sử dụng trong chiến dịch Epic Fury (tên do phía Mỹ đặt). Tuy nhiên, theo ông Mark Cancian, đồng tác giả báo cáo của CSIS, quá trình thay thế có thể mất từ 2–3 năm. Dự kiến trong năm tài khóa 2026, Hải quân Mỹ chỉ tiếp nhận khoảng 110 tên lửa loại này.

Tomahawk là tên lửa hành trình phóng từ tàu chiến, có độ chính xác cao, tầm bắn xa, mang đầu đạn khoảng 450 kg.

Việc gia tăng cường độ sử dụng cũng đang ảnh hưởng tới các hợp đồng quốc phòng. Theo Bloomberg, đơn đặt hàng khoảng 400 tên lửa Tomahawk của Nhật Bản có thể bị chậm tiến độ so với kế hoạch hoàn tất vào tháng 3/2028.

Trong một diễn biến liên quan, ngân sách năm 2027 cũng bao gồm kế hoạch mua 494 tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến (AMRAAM), trị giá khoảng 800 triệu USD, tăng so với mức 106 quả (69 triệu USD) của năm tài khóa 2026. Tổng chi cho mua sắm vũ khí của Hải quân Mỹ được đề xuất hơn 22 tỷ USD, so với khoảng 10 tỷ USD năm trước.

Tên lửa Tomahawk Block IV do Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Raytheon RTX (Mỹ) sản xuất.

Ảnh: CNN.

Năm 2025, tập đoàn quốc phòng RTX của Mỹ sản xuất 100 tên lửa Tomahawk. Ngày 4/2/2026, doanh nghiệp này ký thỏa thuận với Bộ Quốc phòng Mỹ nhằm nâng công suất lên tối đa 1.000 tên lửa mỗi năm trong thời hạn có thể kéo dài tới 7 năm.

Thanh Giang

Nguồn: Defensenews.