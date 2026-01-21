Tổng thống Trump: Mục tiêu của Mỹ liên quan tới Greenland “không có đường lùi”

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố mục tiêu của Washington liên quan tới Greenland là “không có đường lùi”, đồng thời để ngỏ các lựa chọn nhằm hiện thực hóa định hướng này. Lập trường cứng rắn của Tổng thống Mỹ được đưa ra trong bối cảnh ông tiếp tục chỉ trích vai trò và mức độ đóng góp của các đồng minh NATO, trong khi nhiều lãnh đạo châu Âu tỏ ra thận trọng trước các tín hiệu chính sách ngày càng khó đoán từ Washington.

Trên mạng xã hội Truth Social,Tổng thống Mỹ đăng tải nhiều hình ảnh do AI tạo ra, mô tả ông xuất hiện tại Greenland. Ảnh: The Australian.

Thông điệp của ông Trump được thể hiện rõ qua loạt bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, trong đó ông nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của Greenland đối với Mỹ. Sau cuộc trao đổi với Tổng Thư ký NATO Mark Rutte, Tổng thống Mỹ khẳng định Greenland có ý nghĩa then chốt đối với an ninh quốc gia Mỹ và ổn định toàn cầu, đồng thời cho rằng định hướng của Washington trong vấn đề này là không thể đảo ngược.

Để củng cố thông điệp, ông Trump đăng tải nhiều hình ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, mô tả ông xuất hiện tại Greenland và các kịch bản thể hiện vai trò mở rộng của Mỹ tại khu vực Bắc Cực. Những hình ảnh này đã thu hút sự chú ý lớn, đồng thời làm gia tăng tranh luận trong dư luận quốc tế.

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 20/1, khi được hỏi Mỹ sẵn sàng đi xa đến đâu để đạt được mục tiêu này, ông Trump không đưa ra chi tiết, chỉ cho biết các bước đi cụ thể sẽ sớm được làm rõ. Ông cũng nhấn mạnh mong muốn thuyết phục người dân Greenland về những lợi ích kinh tế – xã hội trong trường hợp tăng cường gắn kết với Mỹ, bất chấp các ý kiến phản đối từ Đan Mạch và ngay tại Greenland.

Diễn biến trên cũng làm dấy lên nguy cơ tái xuất hiện các căng thẳng thương mại giữa Mỹ và châu Âu - yếu tố từng gây xáo trộn thị trường tài chính toàn cầu trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tìm cách trấn an khi cho rằng những phản ứng lo ngại xoay quanh Greenland đang bị “thổi phồng”.

EU sẽ tổ chức thượng đỉnh khẩn cấp về vấn đề Greenland vào ngày 22/1. Ảnh: IEDE.

Dự kiến, các nhà lãnh đạo EU sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp về Greenland tại Brussels vào ngày 22/1. Cùng thời điểm, Tổng thống Pháp Macron đề xuất tổ chức một cuộc họp Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Paris để thảo luận cả hai vấn đề Greenland và Ukraine, mặc dù ông Trump đã tuyên bố sẽ không tham dự.

Thanh Giang

Nguồn: Reuters, Time.