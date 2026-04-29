Gỡ khó để xây dựng nông thôn mới ở Linh Sơn

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Lang Chánh và xã Trí Nang thuộc huyện Lang Chánh cũ, xã Linh Sơn sở hữu diện tích rộng lớn cùng tiềm năng phát triển dồi dào. Tuy nhiên, sự hòa quyện giữa nét năng động, tập trung của thị trấn cũ và không gian rộng, địa hình phức tạp của xã vùng cao đang đặt ra không ít thách thức. Lộ trình XDNTM của địa phương đang gặp rào cản lớn từ sự chênh lệch hạ tầng, dân trí giữa các vùng sau sáp nhập.

Diện tích tích tụ, tập trung đất để phát triển vùng sản xuất cây ăn quả tiêu chuẩn VietGAP của ông Nguyễn Văn Nam tại thôn Oi.

Ông Lê Văn Mạnh, Trưởng Phòng Kinh tế UBND xã Linh Sơn, cho biết: “Mặc du được sáp nhập từ thị trấn và 1 xã đạt chuẩn NTM, Linh Sơn được xem là địa phương trung tâm, động lực kinh tế của khu vực, nhưng quá trình XDNTM gặp nhiều khó khăn. Bởi, sau sáp nhập, vẫn tồn tại khoảng cách khá lớn giữa các thôn, hạ tầng, thu nhập, vệ sinh môi trường...

Qua rà soát và so sánh với các chỉ tiêu thuộc 10 tiêu chí NTM giai đoạn 2026-2030, số chỉ tiêu đạt được của xã Linh Sơn còn rất hạn chế. Tuy nhiên, để phát huy vai trò tiên phong và sức bật của địa phương trung tâm khu vực, xã Linh Sơn đã tập trung cao độ, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh, huy động mọi nguồn lực để thực hiện XDNTM.

Với hơn 80% dân số toàn xã là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống chủ yếu dựa vào nông - lâm nghiệp, xã Linh Sơn xác định đây là hạn chế nhưng cũng là lợi thế để phát triển. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Linh Sơn nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định “Phát triển vùng chuyên canh nông - lâm nghiệp; chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp; tích tụ đất đai qua doanh nghiệp, HTX...” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại khu phố Chiềng Ban, thôn Oi, mô hình tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao của ông Nguyễn Văn Nam là một trong những điểm sáng đang được hỗ trợ, nhân rộng.

Được đầu tư từ năm 2022, ông Nam đã bỏ kinh phí hàng chục tỷ đồng để xây dựng vùng trồng cây ăn quả theo tiêu chuẩn VietGAP diện tích 11ha, với cây xoài keo, dứa, ổi được liên kết để bảo đảm đầu ra cho sản phẩm. Ông Nam cho biết: “Từ chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng và tích tụ, tập trung đất của huyện Lang Chánh cũ và đam mê với nông nghiệp, tôi đã huy động vốn để thuê lại diện tích đồi sản xuất hiệu quả kinh tế thấp của người dân. Việc đầu tư nông nghiệp công nghệ cao theo tiêu chuẩn an toàn vốn đã khó, đầu tư tại khu vực miền núi lại càng khó khăn hơn. Để hình thành được vùng sản xuất ổn định như hôm nay, tôi phải giải quyết được bài toán kinh phí, kỹ thuật, lao động, đầu ra cho sản phẩm".

Được biết, hiện khu sản xuất cây ăn quả an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP của ông Nam đã có sản phẩm, mang lại thu nhập ổn định và tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động. Theo đánh giá của Phòng Kinh tế, UBND xã Linh Sơn, từ những mô hình điểm như của gia đình ông Nam, phong trào tích tụ đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn đã được nhân rộng. Quý I/2026 toàn xã tích tụ được 18,3ha, trong đó có 10ha đất lâm nghiệp được tích tụ, tập trung để phát triển kinh tế lâm nghiệp, 8,3ha để sản xuất lúa chất lượng cao. Việc tích tụ, tập trung đất đai trên địa bàn xã bước đầu đã nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, từng bước phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa.

Một trong những khó khăn lớn nhất của xã Linh Sơn hiện nay là địa hình phức tạp và diện tích quá rộng, việc đầu tư hệ thống giao thông, thủy lợi và trường học để đạt chuẩn NTM đòi hỏi nguồn lực kinh phí vượt quá khả năng đối ứng của địa phương. Do đó, một trong những giải pháp trọng tâm đang được xã thực hiện để hoàn thành mục tiêu là tiếp tục huy động đa dạng các nguồn lực, kết hợp lồng ghép có hiệu quả nguồn vốn của các chương trình, dự án khác để đầu tư, xây dựng các công trình đáp ứng tiêu chí NTM. Đồng thời, vận động người dân tham gia đóng góp XDNTM theo nguyên tắc tự nguyện cho từng dự án, nội dung cụ thể với phương châm “dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.

Xã Linh Sơn đặt ra mục tiêu đến năm 2030 trở thành xã NTM. Theo đó, UBND xã chủ động đăng ký chỉ tiêu NTM, OCOP và xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình XDNTM giai đoạn 2026-2030 với Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM tỉnh và đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức, hành động, sự đồng thuận trong xã hội. Tuyên truyền, vận động Nhân dân chủ động khắc phục khó khăn, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM trên địa bàn xã.

Những khó khăn, thách thức trong XDNTM đã được chính quyền, địa phương chỉ rõ, song XDNTM tại một xã có đặc thù như Linh Sơn không thể là câu chuyện một sớm một chiều. Đó không chỉ là hành trình cần sự bền bỉ, linh hoạt của địa phương, mà còn rất cần sự quan tâm, ưu tiên nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia và sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp.

Bài và ảnh: Lê Hòa