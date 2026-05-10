“Cầu nối” ý Đảng, lòng dân

Ban công tác mặt trận (CTMT) ở các khu dân cư (KDC) đóng vai trò là “cầu nối” quan trọng giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân, giúp truyền tải chủ trương, chính sách đến từng người dân và tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Họ là hạt nhân trong việc vận động người dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Từ sự tích cực tuyên truyền, vận động của các thành viên ban CTMT KDC, Nhân dân thôn Đông Lỗ, xã Thiệu Hóa hiến đất, đóng góp tiền, công lao động mở rộng nhiều tuyến đường theo chuẩn NTM kiểu mẫu.

Thời gian qua, với phương châm bám sát cơ sở, MTTQ các cấp tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó động viên các tầng lớp Nhân dân thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”; vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”; tổ chức “Tháng cao điểm vì người nghèo” và các hoạt động an sinh xã hội...

Thôn Đông Lỗ (xã Thiệu Hóa) có 328 hộ/1.172 nhân khẩu. Trước đây, các tuyến đường thôn rất nhỏ hẹp nên việc giao thương gặp nhiều khó khăn. Thực hiện nghị quyết của chi bộ thôn về xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, cùng với việc tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh thôn, các thành viên ban CTMT đã bám sát cơ sở, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, giải thích cho bà con hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa cũng như những lợi ích thiết thực mang lại cho người dân khi đường được rộng mở.

Bí thư chi bộ, trưởng thôn Lê Văn Khánh chia sẻ: “Chúng tôi luôn đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của ban CTMT; tích cực đi đầu trong mọi hoạt động. Trong công việc luôn thực hiện triệt để phương châm “nói đi đôi với làm”, cán bộ, đảng viên và các thành viên ban CTMT thôn gương mẫu cũng như đặt lợi ích của tập thể, của Nhân dân lên trên hết, nhờ đó đã tạo sự đồng tình, hưởng ứng của người dân”.

Chỉ trong 2 năm (2022-2023), 85 hộ gia đình trong thôn đã hiến hơn 1.500m2 đất, xây dựng mới hơn 1.500m tường rào mẫu, chỉnh trang gần 1.900m tường rào, xây mới 1.100m mương tiêu và mở rộng, bê tông hóa gần 1.000m đường giao thông; chỉnh trang nhà văn hóa thôn, khu vui chơi, trồng hoa, cây xanh, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng hai bên đường... với tổng kinh phí hơn 6 tỷ đồng. Với sự đồng lòng của cấp ủy, chính quyền, ban CTMT thôn và người dân, đến nay 100% trục đường thôn, đường liên thôn, đường nội đồng đều được cứng hóa, bê tông hóa, trồng cây xanh và vệ sinh hàng tuần. Năm 2023, Đông Lỗ đã hoàn thành các tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu.

Toàn tỉnh hiện có hơn 4.300 ban CTMT KDC. Thời gian qua, các thành viên ban CTMT KDC đã tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Với các hình thức tuyên truyền, vận động linh hoạt, nắm bắt đời sống Nhân dân một cách thấu đáo thông qua các cuộc họp tại KDC, các thành viên ban CTMT đã tạo sự đồng thuận của Nhân dân trong xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản; hướng dẫn Nhân dân thực hiện các tiêu chí gia đình văn hóa, KDC kiểu mẫu.

Trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” giai đoạn 2021-2025, các ban CTMT KDC và các tổ chức thành viên đã vận động Nhân dân hiến trên 1,5 triệu m2 đất, di dời, phá dỡ khoảng 650 nhà ở dân cư, trị giá hơn 57 tỷ đồng; phá dỡ hơn 2.400 công trình tường rào, cổng nhà, sân... trị giá hơn 90 tỷ đồng. Vận động, quyên góp hơn 640 tỷ đồng, hơn 590.000 ngày công lao động, trị giá khoảng 202 tỷ đồng để xây dựng lại tường bao, công trình công cộng mới cũng như mở rộng và hiện đại hóa hệ thống giao thông nông thôn. Các hoạt động vì người nghèo cũng được các thành viên ban CTMT KDC triển khai có hiệu quả với nhiều cách làm sáng tạo. Trong 5 năm (2021-2025) quỹ “Vì người nghèo” các cấp vận động, tiếp nhận hơn 956 tỷ đồng, tặng gần 1,43 triệu suất quà tết, trị giá trên 981 tỷ đồng. Từ các nguồn vận động, cùng với các gia đình, dòng họ, KDC hỗ trợ làm mới và sửa chữa 4.987 căn nhà Đại đoàn kết, tặng quà học sinh nghèo vượt khó, các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hỗ trợ phát triển sản xuất... trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương, cho biết: “Ban CTMT tại các KDC đóng vai trò là cầu nối quan trọng giữa ý Đảng và lòng dân, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, đoàn thể để tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Bài và ảnh: Phan Nga