Lan tỏa phong trào xây dựng thôn văn hóa

Phong trào xây dựng thôn văn hóa ở xã Hoằng Hóa đang ngày càng lan tỏa sâu rộng, trở thành nền tảng quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần ở cơ sở. Từ những cách làm linh hoạt, sát thực tiễn, diện mạo nông thôn ở các khu dân cư trên địa bàn xã không ngừng đổi thay theo hướng văn minh, giàu bản sắc.

Người dân thôn Đạo Sơn chú trọng gìn giữ cảnh quan khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) tại xã Hoằng Hóa những năm qua không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành các tiêu chí, mà đã từng bước đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến rõ nét trong từng khu dân cư. Trong đó, phong trào xây dựng thôn văn hóa nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân, góp phần khơi dậy niềm tin và sự thi đua sáng tạo trong cộng đồng dân cư.

Theo báo cáo của UBND xã, đến nay có 37/42 thôn duy trì danh hiệu thôn văn hóa. Điểm nổi bật của phong trào là việc gắn xây dựng thôn văn hóa với phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự và bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống. Nhiều thôn đã chủ động lựa chọn những vấn đề nổi cộm để tập trung giải quyết, từ vệ sinh môi trường, an toàn giao thông đến phòng, chống tệ nạn xã hội... Qua đó góp phần nâng cao chất lượng đời sống và tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh ở các khu dân cư. Cùng với đó, việc thực hiện hương ước, quy ước được chú trọng, góp phần củng cố nếp sống văn minh, tình làng, nghĩa xóm ngày càng bền chặt.

Ở thôn Đạo Sơn, phong trào xây dựng thôn văn hóa được triển khai bài bản, phát huy hiệu quả rõ nét. Với 350 hộ, hơn 1.500 nhân khẩu, nhiều năm liền thôn duy trì tỷ lệ gia đình văn hóa trên 95% và được công nhận thôn kiểu mẫu năm 2025.

Ông Lê Thu Đinh, bí thư chi bộ thôn cho biết: “Chúng tôi xác định xây dựng thôn văn hóa là trách nhiệm chung của cả cộng đồng. Người dân trong thôn tích cực đóng góp công sức, kinh phí để xây dựng, sửa chữa các thiết chế văn hóa, đồng thời chú trọng chỉnh trang cảnh quan khu dân cư. Công tác vệ sinh môi trường ở thôn được duy trì thường xuyên; 100% hộ dân có thùng rác, hàng tuần phát động tổng dọn vệ sinh, giữ gìn đường làng, ngõ xóm. Các chi hội tích cực chăm sóc, trồng bổ sung đường hoa, tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp. Khi đời sống vật chất được nâng lên, người dân càng có ý thức hơn trong việc giữ gìn nếp sống văn hóa”.

Không chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thôn Đạo Sơn còn chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh từ mỗi gia đình. Các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng gia đình văn hóa, dòng họ văn hóa được triển khai sâu rộng, tạo nền tảng vững chắc cho việc giữ vững danh hiệu thôn văn hóa. Những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của người dân đã giúp thôn từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí, xây dựng cộng đồng kiểu mẫu.

Còn tại thôn Tân Sơn, phong trào xây dựng thôn văn hóa được thể hiện rõ qua sự gắn kết giữa phát triển kinh tế và nâng cao đời sống tinh thần. Với 192 hộ, thu nhập bình quân đạt 90 triệu đồng/người/năm, Tân Sơn không chỉ là một trong những thôn có mức sống khá của xã mà còn là điểm sáng về hoạt động văn hóa, thể thao.

Ông Trịnh Ngọc Thăng, trưởng thôn chia sẻ: “Chúng tôi luôn xác định để xây dựng thôn văn hóa bền vững thì trước hết người dân phải có đời sống ổn định. Song song với phát triển kinh tế, thôn duy trì hiệu quả các hoạt động văn hóa - thể thao. Hiện thôn có một đội văn nghệ hơn 20 người, một đội bóng chuyền và một đội pickleball tập luyện thường xuyên vào buổi chiều và tối. Nhà văn hóa thôn với quy mô 200 chỗ ngồi đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt cộng đồng”.

Chính sự cân bằng giữa phát triển kinh tế và chăm lo đời sống tinh thần đã giúp thôn Tân Sơn giữ vững tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 92% và được công nhận thôn kiểu mẫu năm 2025. Những buổi sinh hoạt văn nghệ - thể thao đã góp phần gắn kết cộng đồng, tạo nên sức sống mới cho phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Đánh giá về phong trào xây dựng thôn văn hóa, ông Nguyễn Văn Tú, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Hoằng Hóa, cho biết: “Xã có 42 thôn, hiện đã có 8 thôn kiểu mẫu. Phong trào TDĐKXDĐSVH nói chung và thôn văn hóa nói riêng đã thực sự lan tỏa, góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Điều quan trọng là phong trào đã phát huy được vai trò tự quản của cộng đồng, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, cùng nhau phát triển”.

Với những kết quả đạt được, xã Hoằng Hóa đã, đang tiếp tục nâng cao chất lượng các nội dung của phong trào TDĐKXDĐSVH theo hướng bền vững, chú trọng chiều sâu. Mục tiêu chung của phong trào là đoàn kết xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống tốt đẹp trong các tầng lớp Nhân dân và xây dựng đời sống văn hóa phong phú, lành mạnh, đẩy lùi tệ nạn xã hội ở các khu dân cư. Trong đó, việc nhân rộng các mô hình thôn kiểu mẫu, phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động sẽ là những giải pháp trọng tâm. Bên cạnh đó, xã sẽ quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, tạo điều kiện để người dân tham gia và hưởng thụ các hoạt động văn hóa, thể thao ngày càng tốt hơn.

Bài và ảnh: Hoài Anh