Vĩnh Lộc thực hiện tiêu chí môi trường trong XDNTM

Để đạt tiêu chí môi trường trong XDNTM, xã Vĩnh Lộc đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng môi trường.

Nhiều tuyến đường trong khu dân cư xã Vĩnh Lộc được trồng cây xanh, nâng tỷ lệ che phủ kín cây xanh của xã lên 20%.

Đến thôn Bái Xuân những ngày này, cảm nhận về một vùng quê đáng sống đã hiện hữu. Dọc hai bên đường trục chính dẫn vào thôn là hàng cây bằng lăng, đan xen là những chậu hoa giấy được cắt tỉa gọn gàng, đẹp mắt. Ông Trịnh Đình Duy, trưởng thôn Bái Xuân, phấn khởi cho biết, thôn đã được công nhận thôn kiểu mẫu năm 2022. Để đạt được danh hiệu này, ngoài ký hợp đồng với công ty môi trường thu gom rác thải sinh hoạt của các hộ gia đình trong thôn vận chuyển ra khỏi địa bàn, phong trào dọn vệ sinh trong khu dân cư đã trở thành việc làm định kỳ. Ngoài tham gia tổng vệ sinh chung đường làng, ngõ xóm định kỳ 2 lần/tháng vào ngày chủ nhật giữa tháng và ngày thứ bảy của cuối tháng, thôn còn phát động phong trào 2 ngày trong tuần thực hiện tổng vệ sinh trong gia đình, đường làng ngõ xóm. Ngoài ra, các gia đình còn tự giác quét dọn vệ sinh đoạn đường đi qua gia đình mình hàng ngày. Nhờ đó, đường làng, ngõ xóm lúc nào cũng phong quang, sạch sẽ. Bên cạnh đó, phong trào trồng hoa, cây bóng mát dọc hai bên đường nhận được sự hưởng ứng của Nhân dân trong thôn, với tỷ lệ phủ kín đạt trên 70%.

Nhờ duy trì phong trào tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm vào các ngày nhất định trong tuần, trong tháng, các tuyến đường trong thôn Tân Phúc luôn sạch đẹp, phong quang. Tuy nhiên, do vệ sinh môi trường khu vực chăn nuôi không đảm bảo, thôn chưa đạt chuẩn thôn NTM nâng cao. Ông Tống Duy Phương, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, trần tình: "Hiện trong thôn có hơn 30 hộ chăn nuôi lợn trong khu dân cư theo hình thức gia trại nên ô nhiễm môi trường đang là vấn đề nan giải. Để giải quyết dứt điểm ô nhiễm môi trường khu vực chăn nuôi, không còn cách nào khác là phải vận động các hộ di chuyển gia trại chăn nuôi ra khỏi khu dân cư. Hiện đã có một số hộ sẵn sàng di chuyển đến địa điểm mới, cách xa khu dân cư. Số còn lại, do chưa tìm được vị trí nên thôn sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các hộ giảm đàn, đồng thời thường xuyên làm tốt khâu vệ sinh chuồng trại, hạn chế mùi phát tán ra môi trường".

Xã Vĩnh Lộc được hình thành trên cơ sở sáp nhập từ 5 đơn vị hành chính: Ninh Khang, Vĩnh Hòa, Vĩnh Phúc, Vĩnh Hưng và thị trấn Vĩnh Lộc cũ. Trong đó, 2 xã: Ninh Khang và Vĩnh Hòa đạt chuẩn NTM nâng cao, các xã còn lại đạt NTM. Toàn xã hiện có 11/40 thôn, khu phố đạt NTM kiểu mẫu.

Bà Lê Thị Tú, Trưởng Phòng Kinh tế UBND xã Vĩnh Lộc, cho biết: "Trong lộ trình, Vĩnh Lộc sẽ về đích xã NTM vào năm 2029. Tuy môi trường không phải là tiêu chí nổi trội nhưng để thực hiện được tiêu chí này, ngoài chỉ đạo các thôn, khu phố tiếp tục duy trì tổ chức cho toàn dân tổng vệ sinh trong khu dân cư 2 lần/tháng, các tổ chức đoàn thể cũng tổ chức cho hội viên dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm vào các ngày nhất định trong tuần, trong tháng. Toàn bộ rác thải được công ty môi trường vận chuyển đưa ra khỏi địa bàn. Phong trào trồng cây xanh trên các trục đường chính của xã, của thôn được chính quyền, người dân hưởng ứng. Đến nay, nhiều tuyến đường trục chính của xã, thôn đã trồng được cây xanh dọc hai bên đường, với tỷ lệ phủ kín đạt khoảng 20%".

Tuy nhiên, với 40 gia trại, trang trại chăn nuôi lợn quy mô nhỏ từ 10 đến dưới 50 con/lứa trong khu dân cư nên ô nhiễm môi trường đang là vấn đề nan giải. Để giải quyết được tình trạng này, trước mắt xã sẽ thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá tác động môi trường. Đồng thời, rà soát lại các trang trại, gia trại, trên cơ sở đó, trang trại nào gần hết giấy phép sẽ tạm dừng cho đến khi chủ hộ tìm được vị trí khác cách xa khu dân cư. Đối với những gia trại, trang trại giấy phép đang còn thời hạn dài, xã sẽ tuyên truyền, vận động giảm đàn. Mặt khác, yêu cầu thường xuyên vệ sinh môi trường trong khu vực chăn nuôi, nếu để ô nhiễm môi trường, người dân phản ánh, xã sẽ có biện pháp xử lý kiên quyết.

Bài và ảnh: Minh Lý