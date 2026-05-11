Đổi mới phương thức lãnh đạo, đưa nhanh nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Xã Triệu Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Minh Sơn, Dân Lực, Dân Lý, Dân Quyền và thị trấn Triệu Sơn. Việc có quy mô lớn hơn cũng đặt ra yêu cầu phải quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị, đưa nhanh nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Nhiều tuyến đường ở thôn Mỹ Dưa được đầu tư xây dựng khang trang, xanh - sạch - đẹp.

Thực hiện nhiệm vụ này, Đảng ủy xã đã cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 thành các chương trình công tác, văn bản chỉ đạo sát thực tiễn từng thôn, khu dân cư, tập trung vào việc ban hành quy chế làm việc, rà soát chính sách đặc thù và tăng cường trách nhiệm người đứng đầu. Theo đó, một số nội dung trọng tâm được triển khai như: Tập trung phát triển sản xuất, kinh doanh, ưu tiên phát triển những ngành nghề có tiềm năng, lợi thế để tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng tăng trưởng theo hướng bền vững; huy động nguồn lực để đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ... Những nội dung này được cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu, mốc thời gian rõ ràng. Với tinh thần “nói đi đôi với làm”, Đảng ủy xã phân công cán bộ, đảng viên phụ trách địa bàn, trực tiếp xuống cơ sở để nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng và giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc của Nhân dân.

Trong phát triển kinh tế, xã tiếp tục phát triển các vùng sản xuất tập trung, vùng chuyên canh hàng hóa ứng dụng công nghệ cao; phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái và gắn kết các sản phẩm lợi thế với chế biến, tiêu thụ theo chuỗi giá trị nhằm gia tăng giá trị kinh tế. Năm 2025 xã đã chuyển đổi 36,1ha đất lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác và nuôi trồng thủy sản; tích tụ, tập trung đất đai 45ha để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; duy trì sản xuất 50ha lúa đạt chuẩn VietGAP và 3 mã số vùng trồng, liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm 15ha lúa. Chăn nuôi được chuyển dịch mạnh mẽ sang hướng an toàn sinh học và chuỗi giá trị, tập trung kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh thực phẩm. Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả được triển khai như chăn nuôi tập trung (thỏ, lươn, bồ câu); nuôi trồng thủy sản kết hợp (ếch, ốc nhồi) và sản xuất rau màu, lúa theo tiêu chuẩn VietGAP... mang lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững.

Thực hiện khâu đột phá về thu hút đầu tư gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, xã đã tập trung hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Định kỳ hằng tháng, Chủ tịch UBND xã duy trì việc tiếp, giải quyết các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp. Hiện toàn xã có 280 doanh nghiệp, 471 hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, giải quyết việc làm và tăng nguồn thu ngân sách địa phương, góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người trong xã đạt 78,25 triệu đồng/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn xã xuống còn 0,28%.

Việc ứng dụng công nghệ số trong giải quyết thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, giúp giảm thời gian chờ đợi, tạo sự hài lòng cho người dân. Công tác tiếp dân, giải quyết kiến nghị được duy trì thường xuyên, tạo không khí tin tưởng và đồng thuận trong cộng đồng. Trong thời gian qua, Trung tâm Phục vụ hành chính công đã tiếp nhận 9.325 hồ sơ TTHC và đơn đề nghị xác nhận theo nhu cầu của công dân. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn, trước hạn đạt 100%...

Ông Lê Quang Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Triệu Sơn cho biết: “Sau sáp nhập, địa phương đứng trước nhiều thách thức về quản lý, quy hoạch, hòa hợp phong tục, tập quán giữa các thôn. Nhưng chính trong khó khăn, xã càng xác định phải đổi mới cách làm, giữ vững vai trò nòng cốt của tổ chức đảng. Mọi nghị quyết đều được cụ thể hóa bằng kế hoạch với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ hạn hoàn thành” và không để nghị quyết “nằm trên giấy”. Quan trọng nhất là làm sao để người dân cảm nhận được sự đổi thay thực chất từ bộ máy sau sáp nhập”.

Với những mô hình cụ thể và cách làm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và trách nhiệm với dân”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Triệu Sơn lần thứ I đã được thể hiện sinh động, là cơ sở để địa phương thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, phấn đấu đưa xã Triệu Sơn đạt tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2030.

Bài và ảnh: Phan Nga