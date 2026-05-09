Khơi dậy nội lực ở Minh Sơn

Thời gian qua, công tác giảm nghèo luôn được cấp ủy, chính quyền xã Minh Sơn xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Thay vì tập trung vào các hình thức hỗ trợ mang tính ngắn hạn, địa phương từng bước chuyển mạnh sang tư duy giảm nghèo bền vững, lấy phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập và khơi dậy ý chí tự lực của người dân làm nền tảng.

Chuyển đổi đất trồng cây kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả hàng hóa góp phần giảm nghèo bền vững tại xã Minh Sơn.

Minh Sơn là xã có nhiều diện tích đồi núi, điều kiện canh tác không thuận lợi cho cây lúa nhưng lại phù hợp với chăn nuôi và trồng cây ăn quả. Từ thực tiễn đó, xã đã lựa chọn và nhân rộng các mô hình kinh tế phù hợp, coi đây là “chìa khóa” để giảm nghèo bền vững.

Một trong những mô hình sinh kế tiêu biểu, góp phần quan trọng vào công tác giảm nghèo ở Minh Sơn là chăn nuôi lợn và trồng cây ăn quả. Đây là mô hình phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương. Ông Trương Thế Minh, thôn Thanh Sơn, xã Minh Sơn, là một trong những hộ gia đình tiêu biểu trong việc kết hợp chăn nuôi và trồng cây ăn quả. Từ vài con lợn giống ban đầu, đến nay gia đình ông Minh đã phát triển đàn theo hướng hàng hóa, với tổng đàn lợn hơn 60 con. Ngoài ra, ông còn trồng hơn 200 gốc bưởi kết hợp đào ao thả cá. Thu nhập từ mô hình chăn nuôi - trồng trọt này của gia đình đạt 200 triệu đồng mỗi năm, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tạo sức lan tỏa tích cực trong phong trào phát triển kinh tế, giảm nghèo ở địa phương.

Theo ông Lê Văn Thương, trưởng thôn Thanh Sơn, toàn thôn có 174 hộ dân, trong đó có 50 hộ gia đình có đàn lợn từ 50 con trở lên, 10 hộ gia đình kết hợp trồng cây ăn quả và chăn nuôi. Nhờ các mô hình kinh tế này, các hộ dân trong thôn có đời sống kinh tế ngày càng khá giả, trong thôn chỉ còn 4 hộ nghèo thuộc các hộ gia đình không có khả năng lao động, bệnh tật.

Bên cạnh chăn nuôi, xã Minh Sơn chú trọng đa dạng hóa sinh kế thông qua phát triển các mô hình trồng cây ăn quả hàng hóa, trong đó trồng dứa đang mang lại hiệu quả rõ nét. Hiện toàn xã Minh Sơn có hơn 370ha đất chuyển đổi từ trồng cây kém hiệu quả sang trồng dứa cho thu nhập cao.

Cùng với việc triển khai các mô hình phát triển kinh tế, xã Minh Sơn cũng cho rà soát, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều; tiến hành xây dựng các giải pháp giảm nghèo sát với thực tiễn từng thôn, từng nhóm đối tượng. Cùng với đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh nhằm thay đổi nhận thức, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại; đồng thời khuyến khích người dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Thông qua tập huấn khuyến nông, khuyến lâm để chuyển giao cách thức làm ăn cho hộ nghèo, người nghèo. Nhờ đó số lao động qua đào tạo trên toàn xã chiếm tỷ lệ 77,77%.

Các chính sách tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ khoa học - kỹ thuật được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Thông qua các tổ vay vốn, nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo đã tiếp cận được nguồn vốn để đầu tư phát triển sản xuất, từng bước ổn định đời sống. Đặc biệt, việc lồng ghép các chương trình giảm nghèo với XDNTM và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã tạo sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, góp phần nâng cao hiệu quả và tính bền vững của công tác giảm nghèo.

Ông Nguyễn Bá Bình, Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Minh Sơn cho biết: “Xác định giảm nghèo bền vững phải bắt đầu từ việc tạo sinh kế ổn định, phù hợp với điều kiện tự nhiên và tập quán sản xuất của người dân, vì vậy, phòng đã tham mưu cho UBND xã tập trung hỗ trợ, khuyến khích Nhân dân phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, như trồng dứa hàng hóa và nuôi con vật phù hợp với điều kiện tự nhiên của địa phương. Đây đều là những mô hình cho giá trị kinh tế cao, đầu ra tương đối ổn định, góp phần nâng cao thu nhập, giúp nhiều hộ dân từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Bên cạnh đó, xã cũng lồng ghép các chương trình giảm nghèo với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030...”.

Thông qua việc phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, xã Minh Sơn đang từng bước tạo nền tảng vững chắc cho công tác giảm nghèo bền vững. Người dân không chỉ có thêm thu nhập mà còn thay đổi tư duy sản xuất, chủ động ứng dụng khoa học - kỹ thuật, liên kết tiêu thụ sản phẩm, từng bước làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Bài và ảnh: Minh Khanh