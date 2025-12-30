Sức mạnh lòng dân trong giữ gìn ANTT ở xã Triệu Sơn

Xã Triệu Sơn xác định sức mạnh lòng dân là yếu tố cốt lõi trong giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) của địa phương. Bởi vậy, lực lượng công an xã đã khéo léo dựa vào dân, khơi dậy sự đồng thuận của Nhân dân trong thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng các mô hình tự quản về ANTT, từ đó tạo nên “lá chắn thép” bảo vệ sự bình yên mỗi thôn, xóm.

Lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở cùng Công an xã Triệu Sơn tuần tra, kiểm soát địa bàn.

Nhân rộng các mô hình quần chúng bảo vệ ANTT

Những ngày cuối năm 2025, chúng tôi về xã Triệu Sơn, trên những con đường rực rỡ cờ hoa, không chỉ cho thấy sự khởi sắc về kinh tế của địa phương, mà còn minh chứng cho một nền tảng ANTT vững chắc. Ở đây, khái niệm khu dân cư an toàn về ANTT đã thấm sâu vào từng ngõ, xóm.

Mô hình “Camera an ninh” tại thôn Bà Triệu là minh chứng điển hình cho việc xã hội hóa công tác bảo vệ ANTT. Chính quyền xã đã vận động khơi dậy nguồn lực từ Nhân dân để lắp 13 “mắt thần”, giúp giám sát và phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm tại khu dân cư trên các trục đường chính và ngã ba, ngã tư trọng yếu.

Ông Phạm Lê Thi, thành viên tổ bảo vệ ANTT thôn Bà Triệu, cho biết: “Mô hình được triển khai đã góp phần củng cố thế trận an ninh của thôn, nhất là tình hình trộm cắp vặt giảm hẳn, nhiều vụ va chạm giao thông được làm rõ nhờ những mắt camera. Thấy được hiệu quả, không ai bảo ai, hơn 70% số hộ trong thôn đã lắp camera an ninh riêng và tự nguyện hướng mắt ra đường, sẵn sàng cung cấp dữ liệu khi lực lượng chức năng cần”.

Mừng hơn, cán bộ và Nhân dân thôn Bà Triệu đều xác định giữ gìn ANTT không phải là việc riêng của công an xã, mà là trách nhiệm của mỗi gia đình, từng công dân. Bởi vậy, 100% hộ gia đình trong thôn đăng ký tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và ký giao ước thi đua xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT.

“Nhằm làm tốt công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, không để phát sinh tụ điểm phức tạp, hàng tuần tổ bảo vệ ANTT thôn còn cùng công an xã tổ chức một buổi đi tuần từ 20h đến 23h đêm. Nhờ làm tốt công tác giữ gìn ANTT, từ năm 2020 đến 2024 thôn liên tục được công nhận khu dân cư an toàn về ANTT”, ông Thi cho biết thêm.

Bình yên không tự nhiên mà có, mà được xây dựng từ sự tận hiến của lực lượng chức năng và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân. Sau thời điểm sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, Công an xã Triệu Sơn tập trung rà soát, củng cố và nhân rộng các mô hình quần chúng bảo vệ ANTT ở cơ sở theo cơ chế “dân tổ chức, dân tự quản, dân thực hiện, dân nuôi”. Từ gia đình, thôn, xóm, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đã xuất hiện nhiều mô hình quần chúng bảo vệ ANTT. Điển hình như các mô hình “Tổ ANTT công nhân”, “Dòng họ tự quản về ANTT” “Khu dân an toàn ANTT”, “Ánh sáng an ninh đường phố”, “Camera ANTT”, “Xứ đạo bình yên vì ANTT”, “Trường học an toàn giao thông”, “Xã an toàn về ma túy, không ma túy”, “Trường học an toàn giao thông”... Việc duy trì và nhân rộng các mô hình quần chúng bảo vệ ANTT ở cơ sở trong năm 2025 của công an xã đã khẳng định một chân lý chưa bao giờ cũ, khi lòng dân đã thuận, khi sức dân được huy động đúng cách thì sự bình yên ở mỗi thôn, xóm luôn được bảo vệ vững chắc.

Lực lượng nòng cốt bám sát địa bàn

Xã Triệu Sơn được thành lập trên cơ sở hợp nhất thị trấn Triệu Sơn và các xã Dân Lực, Dân Lý, Dân Quyền, Minh Sơn thuộc huyện Triệu Sơn trước đây với diện tích tự nhiên hơn 41km2, quy mô dân số 54.445 người. Địa bàn rộng, dân số đông và đang trong quá trình đô thị hóa nhanh tiềm ẩn sự phức tạp về ANTT. Ngay thời điểm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, công an xã đã tham mưu cho chính quyền địa phương thành lập 47 tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở, với 139 thành viên.

Đi vào hoạt động, các tổ bảo vệ ANTT đã cho thấy vai trò là “cánh tay nối dài” của lực lượng công an xã trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở. Bởi lực lượng bảo vệ ANTT tại cơ sở là những người sống, lao động, sản xuất cùng dân, hiểu rõ từng hoàn cảnh, nắm chắc từng biến động nhỏ ở thôn, xóm. Bằng uy tín và am hiểu địa bàn, lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở là người có mặt đầu tiên, giải quyết kịp thời, nhanh chóng nhiều vụ việc liên quan đến ANTT ngay từ khi mới nhen nhóm, không để phát sinh thành điểm nóng.

Trong năm 2025 các tổ bảo vệ ANTT đã cung cấp cho lực lượng công an xã hơn 26 tin báo liên quan đến ANTT, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình; hỗ trợ giải quyết hơn 30 vụ việc liên quan đến ANTT. Đáng nói hơn, thành viên các tổ bảo vệ ANTT trực tiếp tham gia 2.200 lượt tuần tra giữ gìn ANTT ở các khu dân cư; cùng cảnh sát khu vực điểm danh, kiểm diện 175 lượt thanh thiếu niên hư; nhắc nhở, giải tán 42 nhóm thanh thiếu niên tụ tập ở các ngã ba, ngã tư; nhắc nhở 352 hộ dân trên địa bàn xã khóa cửa cẩn thận vào ban đêm; tham gia cảm hóa giáo dục 74 đối tượng chấp hành án tại cộng đồng. Đồng thời, lực lượng bảo vệ ANTT xã còn tham gia tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp Nhân dân. Nhờ đó, nhận thức của người dân được nâng cao, tinh thần tự quản, tự phòng, tự bảo vệ trong cộng đồng ngày càng vững chắc.

Trung tá Nguyễn Văn Thu, Trưởng Công an xã Triệu Sơn khẳng định: "Kết quả của sự đồng lòng giữa chính quyền, công an và Nhân dân địa phương trong giữ gìn ANTT được minh chứng bằng những con số ấn tượng trong năm 2025. Đó là ANTT, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm, tình hình tội phạm được kiềm chế. Đặc biệt, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng giảm trên 15%; tội phạm giết người, gây thương tích kéo giảm 10% so với năm 2024. Xã cũng đã triển khai quyết liệt đề án “Xã không ma túy”, tạo môi trường sống lành mạnh cho thế hệ trẻ. Công an xã Triệu Sơn đã được Bộ Công an tặng cờ thi đua vì có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025; Công an tỉnh đang đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Nhân dân và cán bộ xã Triệu Sơn vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Việc giữ vững ANTT đã tạo tiền đề quan trọng để xã Triệu Sơn đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, người dân yên tâm sản xuất, trẻ em vui bước đến trường trong sự bình yên.

Bài và ảnh: Trần Thanh