Phát huy vai trò các mô hình tự quản về an ninh trật tự

Thời gian qua, các lực lượng công an trong tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự (ANTT). Qua đó, đã phát huy được vai trò tích cực, chủ động của người dân trong việc tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm ANTT và ngăn ngừa phát sinh tội phạm ở cơ sở.

Mô hình “Camera với ANTT” ở xã Triệu Lộc đã và đang phát huy hiệu quả.

Được thành lập từ tháng 8/2018, sau hơn 7 năm đi vào hoạt động, mô hình “Dòng họ Bùi Văn tự quản về ANTT” ở thôn Bảo Lâm, xã Thọ Bình đã mang lại hiệu quả thiết thực. Hơn 80 hộ dân trong dòng họ thường xuyên phối hợp với lực lượng công an tuyên truyền, vận động những thành viên trong và ngoài dòng họ thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động bà con tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm. Công tác cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, giáo dục thanh, thiếu niên hư hỏng được dòng họ chú trọng. Đặc biệt, vào rằm tháng Giêng hằng năm, dòng họ Bùi Văn thường tổ chức họp họ để đánh giá bình xét gia đình văn hóa, biểu dương các hộ gia đình gương mẫu. Đồng thời, phê bình nhắc nhở những gia đình thực hiện chưa nghiêm về ANTT. Từ khi thực hiện mô hình đến nay, không có con em nào trong họ vi phạm pháp luật và đều chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Với thành tích đó, nhiều năm liền, dòng họ Bùi Văn được lựa chọn báo cáo điển hình về xây dựng mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT” và được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Xác định phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) có ý nghĩa quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn ANTT ở cơ sở, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Trong đó, lực lượng công an với vai trò nòng cốt đã chủ động tham mưu và phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều giải pháp tích cực nhằm củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Qua đó đã phát huy được vai trò làm chủ của Nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm; quản lý, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có gần 1.000 mô hình tự phòng, tự quản về ANTT đã được xây dựng và duy trì hoạt động có hiệu quả. Trong đó, có nhiều mô hình hay, sáng tạo, có tính xã hội hóa cao và mang lại hiệu quả thiết thực, trở thành điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tiêu biểu như: mô hình “Xứ đạo bình yên - gia đình văn hóa”; mô hình “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy” và “Điểm chữa cháy công cộng”; mô hình “Câu lạc bộ thanh niên phòng, chống tội phạm”; mô hình “Tự quản đường biên cột mốc”; mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT”... Thông qua đó, hàng năm, quần chúng Nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an hàng nghìn nguồn tin có giá trị về ANTT. Nhờ đó, các vụ việc liên quan đến ANTT và những mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân cơ bản đã được phát hiện và giải quyết dứt điểm, không để phát sinh “điểm nóng” và các mâu thuẫn kéo dài, góp phần phòng ngừa, đấu tranh làm giảm tội phạm, giữ vững ổn định về ANTT trên địa bàn tỉnh.

Năm 2025, tỷ lệ giải quyết đơn thư tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt 94,2%; tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm đạt 84,26%. Đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là triệt xóa 3 băng nhóm, 77 đối tượng núp bóng doanh nghiệp. Tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục được kéo giảm 36,86% so với cùng kỳ năm 2024. Công tác đấu tranh với tội phạm về ma túy, kinh tế, chức vụ, môi trường được triển khai quyết liệt, bài bản; điều tra, khởi tố 167 vụ vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực đấu thầu, đầu tư công, tài chính, đất đai, khoáng sản, môi trường, an toàn thực phẩm...

Có thể thấy, hoạt động của các mô hình tự quản về ANTT trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã và đang thu hút đông đảo mọi tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia. Các mô hình này đã thực sự phát huy vai trò làm chủ, tinh thần đoàn kết của Nhân dân, góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm ANTT và bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân. Thời gian tới, lực lượng công an trong tỉnh tiếp tục tập trung xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình quần chúng tự quản về ANTT. Đồng thời, tăng cường các biện pháp công tác nhằm phòng ngừa, quản lý tốt địa bàn, các loại đối tượng; thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, nhằm kiềm chế và làm giảm tội phạm về trật tự xã hội.

