Hiệu quả mô hình dòng họ Bùi tự quản an ninh trật tự tại xã Nguyệt Ấn

Thời gian qua, Công an xã Nguyệt Ấn đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng mô hình “Dòng họ tự quản về an ninh trật tự” (ANTT) tại thôn Môn Tía, xã Nguyệt Ấn. Qua đó, góp phần giữ vững ANTT, được các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Công an xã Nguyệt Ấn cùng các thành viên trong dòng họ Bùi thôn Môn Tía trao đổi công việc.

Tháng 3/2024, Ban Chỉ đạo ANTT xã Nguyệt Ấn đã quyết định thành lập mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT” đối với dòng họ Bùi tại thôn Môn Tía. Từ khi được thành lập đến nay, dòng họ Bùi đã phối hợp với chính quyền, công an xã, các tổ chức đoàn thể của địa phương tuyên truyền các hộ, các thành viên trong dòng họ chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tích cực tham gia công tác đảm bảo ANTT, phát hiện, tố giác tội phạm, xây dựng khu dân cư an toàn ANTT. Nhờ đó, người dân của dòng họ Bùi luôn ý thức chấp hành pháp luật; tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ tháng 3/2024 đến tháng 11/2025, dòng họ Bùi đã cung cấp cho lực lượng chức năng 8 tin báo liên quan đến lĩnh vực ANTT. Những tin báo này được lực lượng công an xã tiếp nhận và xử lý, góp phần quan trọng trong việc giữ vững ANTT trên địa bàn xã.

Cùng với việc tham gia giữ vững ANTT, các thành viên trong dòng họ Bùi luôn đoàn kết phát triển kinh tế, động viên con em chăm chỉ học tập. Hiện nay, trong dòng họ có 10 người với trình độ đại học, cao đẳng; nhiều thành viên trong dòng họ có ý thức vượt khó vươn lên phát triển kinh tế, đóng góp xây dựng quê hương. Ngoài ra, dòng họ Bùi còn chú trọng đến công tác khuyến học, khuyến tài. Từ khi thành lập đến nay, dòng họ Bùi đã trao quà cho gần 200 lượt con em trong dòng họ có thành tích học tập tốt.

Ông Bùi Thanh Tâm, đại diện dòng họ Bùi, thôn Môn Tía, cho biết: Sau khi triển khai mô hình “Dòng họ tự quản ANTT”, 100% các hộ dân trong dòng họ ký cam kết chấp hành quy định của pháp luật; luôn đôn đốc các thành viên trong dòng họ chấp hành nghiêm các nội dung trong quy ước; cử các thành viên tham gia tuần tra Nhân dân với lực lượng Công an xã Nguyệt Ấn. Thường xuyên tổ chức các cuộc gặp gỡ giữa các thành viên trong dòng họ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các thành viên và giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ.

Đại úy Vì Hải Anh, Phó trưởng Công an xã Nguyệt Ấn, cho biết: Mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT” dòng họ Bùi tại thôn Môn Tía đã và đang phát huy hiệu quả góp phần vào việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn; đoàn kết xây dựng gia đình, dòng họ văn hóa. Thời gian tới, Công an xã Nguyệt Ấn tiếp tục nhân rộng mô hình “Dòng họ tự quản ANTT” để huy động sức mạnh đoàn kết của Nhân dân trong việc giữ vững ANTT trên địa bàn xã.

Bài và ảnh: Xuân Anh