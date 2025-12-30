Phường Hàm Rồng quyết tâm lập lại trật tự đô thị

Nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về trật tự đô thị (TTĐT), phường Hàm Rồng đã đề ra nhiều giải pháp, quyết tâm lập lại TTĐT trên địa bàn và đã tạo được những chuyển biến tích cực. Đến nay, TTĐT, nhất là các điểm nóng lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi kinh doanh... đã được xử lý dứt điểm, trả lại lòng, lề đường cho người và các phương tiện tham gia giao thông, đưa công tác quản lý Nhà nước về TTĐT từng bước đi vào nền nếp.

Lực lượng chức năng phường Hàm Rồng xử lý các vi phạm về trật tự đô thị.

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, cấp ủy, chính quyền phường Hàm Rồng xác định công tác quản lý Nhà nước về TTĐT, mỹ quan đô thị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cả trước mắt và lâu dài để xây dựng thành công đô thị văn minh. UBND phường đã xây dựng Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 4/8/2025 về cao điểm đảm bảo TTĐT, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường. Trong đó tập trung xử lý dứt điểm các vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ; giải tỏa các chợ cóc, chợ tạm, họp chợ không đúng nơi quy định; các điểm kinh doanh tự phát; công tác phòng, chống cháy nổ; vệ sinh môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm... Đặc biệt là công tác quản lý TTĐT; các tuyến đường thường xuyên bị lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh như: Nguyễn Phúc Chu, Trần Hưng Đạo, Bà Triệu, Nguyễn Chí Thanh; chợ cầu Sâng, chợ phố Nam Ngạn, chợ cóc tự phát đường Nam Sơn...

Để triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 22/KH-UBND, công an phường và trung tâm cung ứng dịch vụ công phường đã xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng tham gia tuần tra, kiểm soát để tập trung giải quyết TTĐT, trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường... tại các tuyến đường, khu dân cư. Theo đó, buổi sáng từ 6h30’ đến 10h30’ và buổi chiều từ 14h30’ đến 17h, các tổ gồm cán bộ, chiến sĩ công an phường và nhân viên quy tắc đi tuần tra, kiểm soát, kết hợp tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường, nhất là các khu vực đông dân cư, chợ... Cùng với tăng cường tuyên truyền, các tổ công tác đã kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình vi phạm. Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả việc chấp hành các quy định về TTĐT, công tác đảm bảo vệ sinh môi trường... tại các khu phố, tổ dân phố, hằng ngày các khu phố, tổ dân phố thường xuyên phát trên hệ thống loa yêu cầu các hộ gia đình chấp hành các quy định về đảm bảo TTĐT; không xả rác thải, chất thải ra đường, bỏ đúng nơi và thời gian quy định; khi gia đình tổ chức các sự kiện không ảnh hưởng đến TTĐT và sinh hoạt của người dân xung quanh...

Nhìn chung, việc triển khai thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo TTĐT đã và đang được các lực lượng chức năng, khu phố, tổ dân phố trên địa bàn phường triển khai nghiêm túc và đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân.

Ông Vũ Tiến Hạnh, Tổ trưởng Tổ dân phố Nguyễn Mộng Tuân 1, cho biết: "Trên địa bàn có chợ cầu Sâng hoạt động rất sôi động, là điều kiện thuận lợi để bà con kinh doanh, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, nhất là việc lấn chiếm lòng, lề đường xung quanh chợ. Thực hiện đợt cao điểm đảm bảo TTĐT, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn do UBND phường phát động, cấp ủy tổ dân phố đã triển khai đến toàn thể đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Cùng với thường xuyên tuyên truyền, hằng tuần vào sáng thứ 7, tổ dân phố phát động toàn thể bà con quét dọn vệ sinh môi trường khu dân cư; yêu cầu các hộ kinh doanh không lấn chiếm lòng, lề đường để bán hàng. Hàng hóa bày bán đúng chỉ giới cho phép; bố trí nơi đậu, đỗ xe cho khách mua hàng, không được đậu đỗ xe dưới lòng đường. Với sự quyết tâm của tổ dân phố, tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi kinh doanh cơ bản đã được giải quyết".

Còn tại khu vực chợ cóc đường Nam Sơn, trao đổi với chúng tôi, một số người dân sinh sống ở đây cho biết: Trước ngày 1/7/2025 tại khu vực này, hàng ngày từ 6h30' đến 8h và chiều từ 16h đến 18h chợ cóc họp rất sôi động. Các loại thực phẩm, rau, củ, quả... bày bán tràn lan từ vỉa hè xuống lòng đường, rất khó khăn cho việc đi lại của người dân sinh sống xung quanh và các phương tiện tham gia giao thông. Mặc dù lực lượng chức năng thường xuyên ra quân giải tỏa, nhưng chỉ được vài ngày đâu lại vào đấy. Tuy nhiên, sau khi phường Hàm Rồng được thành lập, với sự quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng trong xử lý dứt điểm việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để họp chợ, đến nay chợ cóc này cơ bản đã được giải tỏa, một số hộ kinh doanh đã đưa vào nhà để bán.

Theo Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Hàm Rồng Nguyễn Lê Hùng, "với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng, đến nay TTĐT trên địa bàn phường từng bước đi vào nền nếp, đạt được nhiều kết quả tích cực. Từ ngày 1/7/2025 đến nay các lực lượng chức năng của phường đã kiểm tra 45 trường hợp về trật tự xây dựng. Qua kiểm tra phát hiện 5 trường hợp không có giấy phép xây dựng, 9 trường hợp xây dựng trên đất nông nghiệp, 3 trường hợp xây dựng mồ mả trái phép... Các trường hợp vi phạm trung tâm đã phối hợp với Phòng Kinh tế hạ tầng và Đô thị lập biên bản, ban hành thông báo yêu cầu tháo dỡ công trình vi phạm. Về TTĐT đã ra quân xử lý các tuyến đường, điểm kinh doanh lấn chiếm lòng, lề đường và đã tạm giữ trên 160 tang vật gồm các loại biển quảng cáo, ô, bàn, ghế nhựa... vi phạm TTĐT. Tại các điểm nóng thường xuyên lấn chiếm lòng, lề đường như: Nguyễn Phúc Chu, Trần Hưng Đạo, Bà Triệu, Nguyễn Chí Thanh... đã được xử lý dứt điểm, trả lại lòng, lề đường cho người dân và các phương tiện tham gia giao thông. Để chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, TTĐT, nhất là thời điểm từ nay đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, các lực lượng chức năng của phường tiếp tục duy trì thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo TTĐT, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, từng bước hình thành ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về TTĐT".

Bài và ảnh: Lê Hoàng