Bắt giữ đối tượng lừa cho đi nhờ xe ô tô để cướp tài sản

Khánh Huyền
Tin từ Trạm CSGT Quảng Xương, Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hoá, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ đối tượng lừa cho đi nhờ xe ô tô để cướp tài sản, xảy ra tại xã Biện Thượng.

Trạm CSGT Quảng Xương bắt giữ đối tượng lừa người đi cùng xe để cướp tài sản.

Theo đơn trình báo của bà Lê Thị Sơn (SN 1959), trú tại khu phố 1, phường Nguyệt Viên, khoảng 17h30 ngày 31/12/2025, khi bà đang đứng chờ xe buýt tại điểm dừng xe buýt trên Quốc lộ 1A để về xã Biện Thượng thì lái xe ô tô biển kiểm soát 36A-534.92 đã đến nói chuyện và rủ bà đi cùng vì trùng tuyến đường.

Khi đi đến địa phận thôn Đồng Mực (xã Biện Thượng), lái xe rẽ vào khu vực bãi khai thác đá rồi dùng dây rút nhựa trói tay bà Sơn, khống chế lấy đi đôi khuyên tai bằng vàng tây và 11 triệu đồng tiền mặt bà mang theo trong người.

Sau khi đối tượng rời khỏi, bà Sơn đã hô hoán và trình báo cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Trạm CSGT Quảng Xương đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành điều tra, truy bắt.

Kết quả, đến 21h45 ngày 1/1/2026, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ đối tượng.

Qua khai báo, đối tượng cho biết tên là Lê Quang Huy (SN 1982), trú tại xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá. Khi lưu thông qua điểm dừng xe buýt trên Quốc lộ 1A, đối tượng thấy bà Sơn đứng đợi xe buýt nên đã nảy sinh ý định lừa đi cùng để cướp tài sản.

Bắt giữ đối tượng lừa cho đi nhờ xe ô tô để cướp tài sản

Trạm CSGT Quảng Xương đã bàn giao đối tượng cùng phương tiện, tang vật, chuyển cơ quan Công an tỉnh Thanh Hoá để tiếp tục điều tra, làm rõ.

