Giữ “nhiệt” mùa hè 2026: Du lịch nỗ lực bình ổn giá tour

Bước vào mùa du lịch hè 2026, thị trường du lịch cả nước nói chung và Thanh Hóa nói riêng đang đứng trước nhiều thách thức khi chi phí đầu vào tăng cao, kéo theo áp lực tăng giá tour. Tuy nhiên, thay vì để giá cả leo thang mất kiểm soát, các doanh nghiệp lữ hành tại Thanh Hóa đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm giữ ổn định mặt bằng giá, đồng thời vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ và trải nghiệm cho du khách.

Sầm Sơn hứa hẹn sẽ là điểm du lịch thu hút lượng lớn du khách trong mùa hè 2026.

Theo ông Vũ Văn Bình, Chi hội trưởng Chi hội Lữ hành tỉnh Thanh Hóa, mùa cao điểm năm nay ghi nhận sự biến động rõ rệt của giá tour so với các năm trước. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc giá nguyên vật liệu tăng cao và biến động liên tục, ảnh hưởng trực tiếp đến các dịch vụ cấu thành tour như vận chuyển, lưu trú, ăn uống và các dịch vụ bổ trợ. “Giá thành tour nhìn chung tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, các sản phẩm tour có kết nối bằng đường hàng không bị ảnh hưởng mạnh do một số hãng cắt, hủy chuyến hoặc giá vé máy bay tăng cao hơn nhiều so với cùng thời điểm trước đây”, ông Bình cho biết. Không chỉ riêng Thanh Hóa, đây là tình trạng chung của ngành du lịch trong bối cảnh chi phí vận hành tăng. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là thay vì đẩy toàn bộ chi phí này sang khách hàng, các doanh nghiệp du lịch địa phương đã tìm cách chia sẻ áp lực để “giữ chân” du khách.

Trước áp lực chi phí, Chi hội Lữ hành tỉnh Thanh Hóa đã đóng vai trò cầu nối, tập hợp các doanh nghiệp cùng ngồi lại để tìm giải pháp. Một trong những hướng đi quan trọng là tăng cường liên kết với các nhà cung cấp dịch vụ như khách sạn, nhà hàng, đơn vị vận tải để cùng cam kết bình ổn giá. “Chúng tôi đã đàm phán với các đối tác để chia sẻ rủi ro khi thị trường biến động, đồng thời triển khai các hình thức liên minh mua vé theo seri nhằm ổn định giá từ các hãng hàng không”, ông Bình chia sẻ.

Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng chủ động đa dạng hóa phương án vận chuyển, giảm phụ thuộc vào đường hàng không. Việc tăng cường khai thác các tuyến đường bộ và đường sắt không chỉ giúp kiểm soát chi phí mà còn mở thêm nhiều lựa chọn cho du khách. Đặc biệt, xu hướng này đã góp phần thu hút du khách trở lại với những điểm đến gần, thuận tiện di chuyển. Vì vậy, Thanh Hóa, với lợi thế vị trí địa lý và hệ thống giao thông ngày càng hoàn thiện, đang trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều du khách khu vực phía Bắc và miền Trung.

Không chỉ dừng lại ở việc ổn định giá, các doanh nghiệp du lịch Thanh Hóa trong Chi hội Lữ hành tỉnh Thanh Hóa còn chú trọng làm mới sản phẩm để tăng sức hấp dẫn. Nhiều chương trình tour đã được xây dựng và đưa vào khai thác, phù hợp với xu hướng du lịch hiện nay. Tiêu biểu có thể kể đến chương trình city tour khám phá Thanh Hóa trong ngày, đưa du khách tham quan các điểm đến tại khu vực phường Hạc Thành, Hàm Rồng và Sầm Sơn. Đây là sản phẩm phù hợp với nhóm khách ngắn ngày, muốn trải nghiệm nhanh nhưng vẫn đầy đủ nét đặc trưng của địa phương. Bên cạnh đó, tour khám phá Pù Luông mùa lúa chín tiếp tục là điểm nhấn dành cho những du khách yêu thích thiên nhiên và du lịch sinh thái. Các tour biển như Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa từ Hà Nội cũng được đẩy mạnh quảng bá, đặc biệt thông qua các sự kiện xúc tiến du lịch. Ngoài ra, tour “Khám phá xứ Thanh 1 ngày” kết nối các điểm đến như Lam Kinh, suối cá Cẩm Lương, Thành Nhà Hồ mang đến hành trình giàu giá trị văn hóa - lịch sử, phù hợp với nhiều đối tượng du khách.

Ghi nhận thực tế cho thấy, xu hướng du lịch năm 2026 đang có nhiều thay đổi. Thay vì lựa chọn các chuyến đi xa, phụ thuộc nhiều vào máy bay, nhiều du khách đã chuyển sang các hành trình gần, tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo trải nghiệm.

Chị Nguyễn Minh Anh, phường Hàm Rồng, chia sẻ: “Năm nay, giá vé máy bay tăng khá cao nên gia đình tôi quyết định chọn các điểm du lịch ngay tại Thanh Hóa để gia đình vui chơi, nghỉ dưỡng. Đi bằng ô tô vừa chủ động thời gian, chi phí hợp lý mà vẫn có biển đẹp, đồ ăn ngon". Trong khi đó, chị Nguyễn Vân Anh, tỉnh Sơn La cho biết: “Tôi thấy các tour ngắn ngày đang rất phù hợp. Chỉ cần 1 - 2 ngày là có thể khám phá nhiều điểm như Lam Kinh hay Suối Cá, không khí trong lành, cảnh quan đẹp, đặc biệt là không quá tốn kém mà vẫn thú vị". Có thể thấy, yếu tố chi phí đang đóng vai trò quan trọng trong quyết định lựa chọn điểm đến. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc du khách giảm yêu cầu về chất lượng. Ngược lại, họ ngày càng quan tâm đến trải nghiệm thực tế, sự tiện lợi và tính linh hoạt của hành trình.

Trước những biến động của thị trường, ngành du lịch Thanh Hóa đang thể hiện rõ sự chủ động và linh hoạt trong điều hành. Sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp được xem là yếu tố then chốt để vượt qua khó khăn.

Nhằm phát huy kết quả đạt được trong năm 2025, đồng thời hướng tới mục tiêu đón 16,8 triệu lượt khách trong năm 2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã đề nghị các đơn vị tiếp tục đổi mới sản phẩm, xây dựng các chương trình khuyến mãi, kích cầu du lịch. Khi giá cả được kiểm soát, chất lượng dịch vụ được đảm bảo, niềm tin của du khách sẽ được củng cố. Mùa hè 2026 vì thế không chỉ là “bài toán” về giá, mà còn là cơ hội để du lịch Thanh Hóa khẳng định năng lực thích ứng, đổi mới và nâng cao sức cạnh tranh.

Với những giải pháp đang được triển khai, Thanh Hóa kỳ vọng sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn, thân thiện và hợp lý về chi phí trong mắt du khách.

Bài và ảnh: Phương Đỗ