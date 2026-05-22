Diễn tập cứu nạn, cứu hộ và sơ cấp cứu biển Hải Tiến

Chiều 22/5, UBND xã Hoằng Tiến tổ chức diễn tập cứu nạn, cứu hộ và sơ cấp cứu biển Hải Tiến năm 2026 tại khu vực bãi biển Flamingo Linh Trường. Hoạt động có sự tham gia của các lực lượng chức năng, đơn vị y tế, lực lượng cứu hộ bãi biển cùng các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động du lịch trên địa bàn.

Các đại biểu dự khai mạc Diễn tập cứu nạn, cứu hộ và sơ cấp cứu biển Hải Tiến năm 2026.

Sau khi phát lệnh triển khai diễn tập, các lực lượng chức năng tổ chức thực hành theo 2 tình huống giả định sát với thực tế thường xảy ra tại khu du lịch biển Hải Tiến.

Ở tình huống thứ nhất, tại khu vực bãi tắm Flamingo Linh Trường xuất hiện mưa dông bất ngờ kèm sóng lớn khiến 2 du khách bị lật phao, trôi xa bờ và có dấu hiệu đuối nước.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, lực lượng cứu nạn nhanh chóng triển khai phương tiện tiếp cận hiện trường, sử dụng phao cứu sinh và các thiết bị chuyên dụng để đưa nạn nhân vào bờ an toàn. Công tác sơ cấp cứu ban đầu được triển khai khẩn trương trước khi bàn giao cho lực lượng y tế tiếp tục theo dõi, xử lý.

Diễn tập tình huống 1.

Tình huống thứ hai giả định tại khu vực trước tòa nhà khách sạn BizA Flamingo có nhóm học sinh đang tắm biển, chơi bóng dưới nước thì bất ngờ gặp dòng chảy xa bờ. Một số em bị cuốn trôi, hoảng loạn và kêu cứu.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng cứu nạn lập tức huy động ca nô, phao cứu sinh cùng nhân lực triển khai tìm kiếm, tiếp cận các nạn nhân trên biển. Các phương án cứu hộ được thực hiện đồng bộ, bảo đảm nhanh chóng đưa người gặp nạn vào bờ an toàn.

Kết thúc diễn tập, Ban Chỉ huy tổ chức đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm đối với từng nội dung thực hành; đồng thời tiếp tục bổ sung, hoàn thiện phương án cứu nạn, cứu hộ phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Hoạt động diễn tập nhằm tăng cường phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng; nâng cao năng lực chỉ huy, kỹ năng xử lý các tình huống tai nạn đặc thù tại bãi tắm biển Hải Tiến. Đồng thời, chủ động sẵn sàng về lực lượng, phương tiện để tổ chức cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả khi xảy ra sự cố, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và du khách trong mùa du lịch hè năm 2026.

Hương Quỳnh