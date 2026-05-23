Nâng tầm quy mô tổ chức lễ hội du lịch hè

Mùa hè năm nay du lịch Thanh Hóa tiếp tục chứng kiến sự sôi động của hàng loạt lễ hội, sự kiện văn hóa - du lịch được tổ chức với quy mô ngày càng lớn. Không chỉ tạo không khí vui tươi, các hoạt động này đang từng bước trở thành “đòn bẩy” quan trọng để quảng bá hình ảnh điểm đến, hút khách và gia tăng trải nghiệm cho du khách.

Festival Mai An Tiêm 2026 với chủ đề “Mai An Tiêm - Bản lĩnh khát vọng Việt Nam” mang đến cho du khách những trải nghiệm mới, hấp dẫn.

Khởi động mùa hè năm nay, không khí du lịch tại Khu đô thị du lịch biển Sầm Sơn trở nên rất náo nhiệt với lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2026 mang chủ đề “Sầm Sơn - Khát vọng rực rỡ”. Chương trình được đầu tư công phu với sân khấu lớn, công nghệ trình diễn, âm thanh, ánh sáng hiện đại, cùng sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi đang được yêu mến, thu hút đông đảo người dân, du khách tham dự. Không chỉ dừng ở đêm khai mạc, nhiều hoạt động như biểu diễn nghệ thuật, lễ hội ẩm thực, thể thao... cũng sẽ được tổ chức nhằm góp phần kéo dài không khí lễ hội suốt mùa du lịch hè.

Tiếp đó, kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, tại Công viên nước Sun World Sầm Sơn, lễ hội hóa trang nhiệt đới Tropical Carnival tiếp tục trở thành điểm hẹn hấp dẫn của giới trẻ. Đây là chuỗi sự kiện nghệ thuật đa dạng sắc màu văn hóa quốc tế cùng nhiều trò chơi thử thách hấp dẫn. Điểm nhấn của chuỗi sự kiện Tropical Carnival là những màn trình diễn trang phục carnival rực rỡ và vũ điệu Hawai sôi động từ các vũ đoàn chuyên nghiệp. Việc tổ chức các lễ hội theo hướng hiện đại, bắt kịp xu hướng trải nghiệm đã góp phần làm mới sản phẩm du lịch biển của xứ Thanh, nhất là với nhóm khách trẻ và khách gia đình.

Cùng với các khu du lịch biển, nhiều địa phương trong tỉnh cũng chú trọng tổ chức các sự kiện văn hóa quy mô lớn nhằm quảng bá hình ảnh, kết nối du lịch. Điển hình như “Tuần Văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa thị xã Thanh Hóa - thị xã Hội An” (diễn ra từ ngày 27/4 - 1/5) đã tạo được dấu ấn khi mang đến không gian giao lưu văn hóa đặc sắc giữa các địa phương. Các hoạt động trưng bày, trình diễn nghệ thuật truyền thống, quảng bá ẩm thực, sản phẩm OCOP và du lịch cộng đồng trong khuôn khổ sự kiện đã thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia trải nghiệm. Đây không chỉ là hoạt động giao lưu văn hóa đơn thuần mà còn mở ra cơ hội liên kết, quảng bá du lịch giữa các địa phương.

Trong khi đó, Festival Mai An Tiêm 2026 với chủ đề “Mai An Tiêm - Bản lĩnh khát vọng Việt Nam” lần đầu tiên được tổ chức tại xã Nga An, cho thấy hướng đi mới trong khai thác giá trị văn hóa, lịch sử để phát triển du lịch. Thay vì tổ chức theo quy mô như trước đây, lễ hội năm nay được Hội đồng doanh nhân họ Mai Việt Nam phối hợp với xã Nga An tổ chức. Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu theo phong cách sử thi, kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và công nghệ biểu diễn hiện đại, quy tụ đông đảo nghệ sĩ, diễn viên chuyên nghiệp và quần chúng tham gia biểu diễn. Đáng chú ý, lễ hội đặc biệt chú trọng đến tính trải nghiệm, khả năng lan tỏa, hướng tới mục tiêu thu hút khách du lịch và tạo điểm nhấn cho điểm đến.

Phát biểu tại sự kiện này, ông Mai Văn Quang, Chủ tịch UBND xã Nga An nhấn mạnh: Festival Mai An Tiêm không chỉ là hoạt động văn hóa, mà còn là dịp để quảng bá hình ảnh quê hương Nga An nói riêng, tỉnh Thanh Hóa nói chung. Từ đó từng bước đưa di sản văn hóa trở thành nguồn lực quan trọng phục vụ phát triển du lịch và kinh tế - xã hội địa phương. Đồng thời góp phần bảo tồn, phát huy giá trị di tích gắn với phát triển bền vững, góp phần đưa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam vào thực tiễn đời sống.

Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu tích cực, thực tế cho thấy không phải lễ hội nào cũng tạo được dấu ấn rõ nét. Trong khi đó, điều làm nên sức hút của lễ hội chính là bản sắc văn hóa riêng của từng địa phương, điểm đến.

Theo ông Lê Xuân Thảo, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh, để các lễ hội du lịch, đặc biệt là các lễ hội tổ chức vào mùa hè thực sự trở thành sản phẩm hút khách, điều quan trọng là cần nâng tầm quy mô tổ chức theo hướng chuyên nghiệp, có chiều sâu và gắn với bản sắc địa phương. “Các sự kiện không chỉ tập trung vào đêm khai mạc mà cần xây dựng thành chuỗi hoạt động, tạo thêm không gian trải nghiệm cho du khách. Bên cạnh đó, việc tăng cường xã hội hóa, thu hút doanh nghiệp tham gia tổ chức cũng là giải pháp quan trọng để nâng chất lượng lễ hội. Mặt khác, công tác truyền thông cũng cần được đổi mới theo hướng hiện đại hơn. Bởi thực tế cho thấy, nhiều lễ hội ở Thanh Hóa thời gian qua tạo hiệu ứng tốt nhờ được lan tỏa mạnh trên mạng xã hội thông qua các video ngắn, hình ảnh check-in hay hoạt động livestream. Đây đang là kênh quảng bá hiệu quả để tiếp cận du khách, đặc biệt là giới trẻ”, ông Thảo chia sẻ.

Xứ Thanh đang có nhiều lợi thế để phát triển các lễ hội du lịch hè quy mô lớn, với đa dạng sản phẩm và điểm đến. Điều quan trọng là cần tiếp tục đổi mới cách tổ chức, tạo thêm nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn và xây dựng được những lễ hội du lịch hè mang thương hiệu riêng. Khi mỗi sự kiện thực sự trở thành điểm hẹn văn hóa - du lịch đặc sắc, đó sẽ là cách hiệu quả để thu hút du khách, kéo dài thời gian lưu trú và nâng tầm vị thế du lịch của tỉnh trên bản đồ du lịch quốc gia.

Bài và ảnh: Hoài Anh