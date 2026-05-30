Làm mới trải nghiệm xanh cho mùa du lịch 2026

Sau những biến động từ thiên tai, dịch bệnh và sự thay đổi trong xu hướng du lịch, nhiều điểm đến tại Thanh Hóa đang bước vào mùa hè 2026 với một tâm thế mới, đó là đầu tư vào trải nghiệm xanh, nâng cấp dịch vụ và tạo ra những sản phẩm du lịch gần gũi với thiên nhiên, văn hóa bản địa.

Trang Farm phát triển du lịch xanh với nhiều hoạt động trải nghiệm gần gũi thiên nhiên.

Tại Trang Farm, xã Hợp Tiến, không khí chuẩn bị cho mùa hè 2026 đã trở nên nhộn nhịp hơn sau giai đoạn khắc phục hậu quả thiên tai năm 2025. Nằm trong nhóm những mô hình du lịch trải nghiệm dành cho gia đình và học sinh được nhiều người biết đến, Trang Farm đang từng bước phục hồi và mở rộng hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.

Theo chị Lê Thị Trang, chủ cơ sở Trang Farm, thay vì chỉ tập trung vào tham quan nông trại như trước đây, mô hình năm nay được định hướng theo hướng kết hợp giáo dục, nghệ thuật và trải nghiệm sáng tạo. Một trong những điểm mới là việc liên kết với giáo viên mỹ thuật để trang trí lại toàn bộ không gian trải nghiệm, tạo nên diện mạo sinh động và gần gũi hơn với trẻ nhỏ.

"Không gian nông trại cũng sẽ trở thành nơi diễn ra các workshop cuối tuần xuyên suốt mùa hè. Những hoạt động như vẽ tranh, sáng tạo thủ công, trải nghiệm làm đồ handmade giữa thiên nhiên được kỳ vọng sẽ tạo thêm sức hút cho du khách gia đình. Bên cạnh các workshop ngắn hạn, Trang Farm còn tổ chức những lớp học mỹ thuật chuyên sâu dành cho học sinh ngay tại nông trại, giúp các em có thêm môi trường học tập và sáng tạo ngoài không gian lớp học truyền thống", chị Trang cho biết.

Đặc biệt, nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, cơ sở dự kiến tổ chức chương trình trải nghiệm dành riêng cho trẻ em với nhiều hoạt động vui chơi, quà tặng và trò chơi tập thể. Đây được xem là bước đi nhằm đa dạng hóa dịch vụ, tăng tính tương tác thay vì chỉ đơn thuần là điểm check-in như trước. Sự thay đổi tại Trang Farm cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ nét của du lịch xanh hiện nay. Du khách, đặc biệt là các gia đình trẻ không chỉ muốn tìm nơi nghỉ ngơi mà còn mong muốn con em được tham gia những hoạt động gắn với thiên nhiên, nghệ thuật và kỹ năng sống.

Trong khi đó, tại khu du lịch Thác Mây, xã Thạch Quảng cũng đang có những bước chuyển mình đáng chú ý. Giữa không gian núi rừng xanh mát, thác nước hùng vĩ, dòng suối trong lành và khung cảnh thiên nhiên còn khá nguyên sơ, nhiều hộ dân địa phương đã bắt đầu đầu tư xây dựng các dịch vụ phục vụ khách du lịch. Nổi bật trong số đó là hệ thống homestay mang phong cách nhà sàn truyền thống của người Mường. Không chạy theo mô hình bê tông hóa hay thương mại hóa ồ ạt, nhiều cơ sở tại đây lựa chọn giữ lại kiến trúc bản địa, tận dụng vật liệu truyền thống và không gian mở để tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Điểm đáng chú ý là người dân tại đây đang cho thấy sự nhanh nhạy trong cách tiếp cận du lịch thời đại số. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các công ty lữ hành, nhiều hộ kinh doanh chủ động quảng bá hình ảnh trên các nền tảng mạng xã hội như tiktok hay facebook. Những video ngắn ghi lại cảnh du khách tắm suối, chèo bè, đu dây qua suối hay đơn giản là những bữa cơm bên dòng nước mát đã nhanh chóng thu hút lượng lớn người xem. Hiệu ứng từ mạng xã hội giúp hình ảnh suối Mây tiếp cận gần hơn với giới trẻ, đặc biệt là nhóm khách yêu thích trải nghiệm thiên nhiên và du lịch ngắn ngày. Nhiều du khách biết đến điểm đến này thông qua các video chia sẻ trải nghiệm thực tế thay vì quảng cáo truyền thống.

Anh Nguyễn Văn Doanh, chủ cơ sở Vườn hoa Doanh Thu, xã Thạch Quảng là một trong những người tiên phong phát triển du lịch tại khu vực suối Mây. Từ một mô hình phục vụ khách tham quan, chụp ảnh và vui chơi trong ngày, cơ sở của anh hiện trở thành điểm dừng chân quen thuộc của nhiều đoàn khách vào mùa hè.

"Tôi không phát triển du lịch theo hướng thương mại hóa quá mức mà lựa chọn hướng đi gắn với bảo tồn thiên nhiên. Rừng được giữ nguyên hiện trạng, dòng suối, cảnh vật không bị can thiệp quá nhiều và các hoạt động du lịch được tổ chức theo hướng thân thiện với môi trường. Chính sự mộc mạc, nguyên sơ ấy sẽ tạo nên nét hấp dẫn riêng trong mắt du khách", anh Doanh cho biết thêm.

Để tăng sức hút cho mùa cao điểm hè 2026, Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa cũng đang triển khai nhiều chính sách kích cầu du lịch như áp dụng chương trình giảm 20% giá vé tham quan cho các đoàn khách tour và miễn phí hoàn toàn dịch vụ thuyết minh tại điểm đối với các công ty lữ hành có ký kết hợp đồng đưa khách về di sản. Ngoài ra, chính sách này còn áp dụng cho các đoàn học sinh, sinh viên tham gia nghiên cứu, học tập ngoại khóa. Chương trình kéo dài từ tháng 4 đến hết tháng 12/2026. Không dừng lại ở đó, ban quản lý còn tổ chức miễn phí tham quan các không gian trưng bày, triển lãm pano chuyên đề vào các dịp lễ lớn nhằm phục vụ người dân và du khách. Đây được xem là giải pháp thiết thực giúp công chúng tiếp cận gần hơn với các giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống.

Có thể thấy, du lịch xanh tại Thanh Hóa đang không chỉ dừng ở câu chuyện khai thác cảnh quan thiên nhiên mà còn hướng tới việc tạo ra những trải nghiệm bền vững hơn. Từ nông trại trải nghiệm dành cho trẻ nhỏ, mô hình du lịch cộng đồng giữa núi rừng đến các điểm du lịch di sản, tất cả đang cho thấy nỗ lực làm mới sản phẩm du lịch theo hướng thân thiện với môi trường và giàu bản sắc. Trong bối cảnh du khách ngày càng ưu tiên những chuyến đi mang tính trải nghiệm, đề cao yếu tố thiên nhiên và văn hóa bản địa, việc nâng cấp dịch vụ theo hướng xanh được xem là hướng đi phù hợp để các điểm đến xứ Thanh tăng sức cạnh tranh trong mùa du lịch 2026.

Bài và ảnh: Phương Đỗ