Tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch

Để du lịch phát triển bền vững, ngoài việc làm mới sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ, việc tạo dựng không gian sáng - xanh - sạch - đẹp được coi là yếu tố quyết định trong việc nâng cao giá trị và thương hiệu của điểm đến.

Tuổi trẻ phường Sầm Sơn ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường khu vực bãi biển.

Nhằm lưu lại ấn tượng trong lòng du khách về một điểm đến sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh, chính quyền phường Sầm Sơn cũng như những người làm du lịch và Nhân dân ở đây luôn chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường. Trong đó, nổi bật là việc ra quân dọn dẹp, thu gom rác thải làm sạch các bãi tắm dọc tuyến đường Hồ Xuân Hương và tuyên truyền, vận động du khách khi đến tắm biển cần nghiêm túc chấp hành quy định về bảo vệ môi trường để giữ cho bãi biển luôn sạch, đẹp. Cùng với đó là bố trí, lắp đặt các thùng rác thuận tiện cho việc thu gom và để rác thải của người dân và du khách tại các trục đường chính và các bãi tắm. Các cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn cũng được yêu cầu ký cam kết bảo vệ môi trường, thực hiện phân loại rác tại nguồn, thu gom rác đúng thời gian, đúng địa điểm quy định. Đặc biệt, chính quyền địa phương cũng tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất hệ thống xử lý nước thải của các cơ sở kinh doanh, kiên quyết xử lý các trường hợp xả thải chưa qua xử lý ra môi trường.

Ngoài ra, trong mùa cao điểm du lịch hè khi lượng khách đến Sầm Sơn tăng cao, Công ty CP Môi trường đô thị và Dịch vụ du lịch Sầm Sơn - đơn vị đóng vai trò quan trọng trong việc thu gom rác ở đây đã tăng cường bố trí thêm nhân lực, phương tiện để thu gom, dọn dẹp vệ sinh môi trường liên tục trên các tuyến đường ven biển nhằm giữ gìn môi trường luôn sạch đẹp, thông thoáng và an toàn. Đồng thời, các khu vực công cộng, trục đường chính cũng được duy trì vệ sinh thường xuyên, rác thải không để tồn trong ngày. Công tác cắt tỉa, chăm sóc hệ thống cây xanh được quan tâm thực hiện nhằm tạo dựng không gian cảnh quan xanh, gần gũi với thiên nhiên.

Từ những việc làm đó, đã góp phần mang đến một Sầm Sơn sáng - xanh - sạch - đẹp, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách khi đến tham quan, tắm biển.

Bà Minh Hương, du khách đến từ TP Hà Nội cho biết: “Tôi rất ấn tượng khi đến Sầm Sơn, bởi bãi biển ở đây luôn sạch đẹp, thoáng mát đem lại cho du khách những khoảng thời gian nghỉ ngơi, thư giãn thú vị. Không chỉ vậy, con người nơi đây cũng rất hài hòa, cởi mở và thân thiện khi đón tiếp du khách”.

Để du lịch phát triển bền vững thì việc tạo dựng môi trường du lịch xanh - sạch - đẹp, an toàn, thân thiện là một trong những yếu tố có tính quyết định. Bởi vậy, xã Pù Luông đã triển khai nhiều biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường trong phát triển du lịch, nổi bật là tập trung xây dựng quy hoạch không gian phát triển du lịch đồng bộ, chất lượng cao, gắn với quản lý đất đai, cảnh quan, trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường. Vận động Nhân dân nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của cộng đồng trong đảm bảo môi trường du lịch, thu gom rác thải tại nơi sinh sống để giữ gìn vệ sinh chung. Đồng thời, đẩy mạnh triển khai phong trào “Mỗi người dân là một đại sứ du lịch”, ứng xử văn minh, thân thiện, tận tình hỗ trợ khách du lịch. Ngoài ra, các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn xã cũng thực hiện tốt việc thu gom, vận chuyển rác đến nơi quy định, xây dựng hệ thống xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường, góp phần làm gia tăng giá trị tài nguyên du lịch và phát triển bền vững.

Ông Hà Văn Hiếu, hộ làm homestay ở thôn Đôn, xã Pù Luông chia sẻ: “Gia đình tôi đặc biệt chú trọng việc phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch xanh, từ việc làm homestay thân thiện với môi trường, đến việc xây dựng các sản phẩm du lịch xanh mang đến nhiều trải nghiệm cho du khách. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, nhắc nhở du khách cùng chung tay giữ gìn vệ sinh, không xả rác bừa bãi, không làm ảnh hưởng đến cảnh quan thiên nhiên, môi trường".

Xác định môi trường đóng vai trò quyết định trong việc phát triển du lịch, các ngành, địa phương trong tỉnh đã đề ra nhiều giải pháp bảo vệ môi trường, góp phần tạo cảnh quan sạch, đẹp, hướng đến một nền du lịch xanh, bền vững. Trong đó, cùng với việc tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn về bảo vệ môi trường cho cán bộ, Nhân dân địa phương, nhất là các địa phương có khu, điểm du lịch, còn chú trọng đến việc vận động du khách cùng tham gia bảo vệ môi trường, hạn chế tác động đến nét đẹp nguyên bản của thiên nhiên. Cùng với đó, ưu tiên phát triển du lịch chất lượng cao, bền vững, theo hướng “tăng trưởng xanh”, khuyến khích các đơn vị kinh doanh du lịch sử dụng các loại vật liệu thân thiện với môi trường. Đồng thời, tích cực thực hiện Bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch để môi trường du lịch ngày càng chuyên nghiệp, năng động nhưng vẫn mang đậm bản sắc văn hóa.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt