Phụ nữ làm du lịch cộng đồng

Những năm gần đây, ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia phát triển du lịch cộng đồng (DLCĐ) hiệu quả. Những đóng góp này của phụ nữ không chỉ thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển mà còn góp phần duy trì, bảo tồn và phát triển văn hóa bản địa đặc sắc.

Chủ tịch Hội LHPN xã Tam Chung trò chuyện, động viên chị Hà Thị Nồng (bên trái) làm dịch vụ ẩm thực phục vụ khách du lịch đến với bản Lát.

Bản Lát, xã Tam Chung là bản đầu tiên đạt NTM của xã. Bản có hơn 280 hộ dân, với 1.163 nhân khẩu là đồng bào dân tộc Thái. Bản có tiềm năng phát triển DLCĐ với những ngôi nhà sàn truyền thống của đồng bào dân tộc Thái, cùng hệ thống hang động Nà Cú, những con suối nhỏ, thửa ruộng bậc thang trải dài... tạo nên vẻ đẹp thơ mộng. Cùng với đó là những điệu múa, tiếng khèn, các món ẩm thực đặc sắc, là tiềm năng để bản phát triển DLCĐ. Tuy nhiên, để khai thác tiềm năng này lại là một thách thức, bởi nơi đây đời sống người dân còn nhiều khó khăn.

Với vai trò đứng đầu tổ chức hội phụ nữ, chị Hoàng Thị Cam, Chủ tịch Hội LHPN xã đã vận động cán bộ, hội viên tích cực tham gia phát triển DLCĐ. Chị đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng khu ẩm thực phục vụ phát triển DLCĐ tại bản Lát; tạo điều kiện cho chị Hà Thị Nồng, chi hội trưởng phụ nữ bản Lát phát triển mô hình ẩm thực.

Chị Hà Thị Nồng chia sẻ: “Mong muốn của tôi là DLCĐ ở bản phát triển sẽ mở ra cơ hội để hội viên có nhiều việc làm, quan trọng hơn, khi phát triển du lịch sẽ giữ gìn được những nét văn hóa dân tộc Thái”.

Hướng tới phát triển DLCĐ bền vững, xã Tam Chung cam kết sẽ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về DLCĐ cho người dân. Nội dung tập trung vào kỹ năng đón khách, phục vụ ăn nghỉ, cách làm homestay, nấu món ăn truyền thống, giới thiệu văn hóa bản địa. Địa phương cũng phối hợp với các đơn vị lữ hành quảng bá hình ảnh bản Lát, kêu gọi doanh nghiệp, hướng dẫn viên đưa khách đến bản. Đồng thời, xây dựng cơ chế để người dân “được tham gia, được làm, được hưởng lợi” từ du lịch...

Hiện nay, xã đã chọn 5 hộ là hội viên, phụ nữ làm chủ hộ có điều kiện để xây dựng mô hình điểm và hỗ trợ cải tạo nhà ở đạt tiêu chí homestay để nhân ra diện rộng.

Bản Mạ thuộc thôn Thanh Xuân, xã Thường Xuân nằm bên dòng sông Chu, thiên nhiên xanh mát quanh năm, những nếp nhà sàn bên sườn núi yên bình mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Thái ngày càng hấp dẫn du khách đến khám phá và trải nghiệm. Chị Hà Thị Tuyến, chi hội trưởng chi hội phụ nữ khu thôn Thanh Xuân, chia sẻ: "Gia đình tôi vay vốn ngân hàng 200 triệu đồng đầu tư nâng cấp nhà hàng, làm dịch vụ homestay, chỉnh trang khuôn viên rộng có sức chứa 200 khách. Để đầu tư làm DLCĐ, tôi đã tham gia nhiều lớp tập huấn và học hỏi kinh nghiệm tại nhiều nơi mới có thể vận dụng vào làm tại địa phương”.

Hội phụ nữ Công an tỉnh trao kinh phí đỡ đầu trẻ mồ côi và tặng áo phao, mũ bảo hiểm cho phụ nữ bản Mạ làm du lịch cộng đồng.

Thanh Hóa là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển DLCĐ, bởi hệ sinh thái đa dạng, nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, nhiều điểm đến hấp dẫn như thác Mây, xã Thạch Lâm; thôn Vịn, xã Bát Mọt; bản Mạ, xã Thường Xuân; bản Ngàm, xã Sơn Điện; làng Lúng, xã Như Thanh và xã Pù Luông... Ở những điểm có tiềm năng phát triển DLCĐ, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ làm du lịch, dịch vụ về thủ tục pháp lý, vốn vay; tổ chức các lớp tập huấn ứng xử văn minh, du lịch, kỹ năng giao tiếp, quảng bá hình ảnh và văn hóa bản địa. Cùng với đó, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức ra mắt nhiều mô hình và tập huấn, truyền thông ứng xử văn minh du lịch cho hàng trăm cán bộ, hội viên, phụ nữ ở các khu du lịch. Nhiều chị sau tập huấn, bồi dưỡng kiến thức đã tạo được ấn tượng tốt đẹp với nhiều đoàn cũng như tour du lịch uy tín. Hội LHPN tỉnh còn lồng ghép với thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2017-2025”, các chương trình phát triển kinh tế để hỗ trợ hội viên, phụ nữ vùng có tiềm năng phát triển du lịch được vay vốn khởi nghiệp, tạo ra chuỗi sản phẩm phục vụ du khách.

Nhờ phát triển DLCĐ, kinh tế gia đình của nhiều hội viên được nâng lên rõ rệt. Cảnh quan, vệ sinh môi trường khu dân cư được gìn giữ xanh, sạch, đẹp; hoạt động văn nghệ, dân vũ, thể thao được duy trì, phát triển... Qua đó, cán bộ, hội viên, phụ nữ đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, truyền dạy cho lớp trẻ những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc mình, tạo sức hút cho DLCĐ, đồng thời khai thác được tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Bài và ảnh: Lê Hà