Phát triển du lịch di sản trong mùa cao điểm hè

Mùa hè 2026, du lịch Thanh Hóa đang khẳng định sức hút khi du khách không chỉ hướng về biển mà còn dành sự quan tâm ngày càng lớn cho hành trình khám phá chiều sâu văn hóa, lịch sử. Trong đó, du lịch di sản đang trở thành điểm nhấn nổi bật với nhiều chương trình kích cầu, sản phẩm trải nghiệm mới cùng sự đổi mới trong cách tiếp cận du khách, đặc biệt là thế hệ trẻ. Những miền di sản xứ Thanh đang bước vào mùa cao điểm với diện mạo mới, tạo nên sức hút riêng cho du lịch địa phương.

Hoạt động trải nghiệm, giáo dục tại di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ tạo sức hút mới cho du lịch xứ Thanh.

Thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cho biết, trong dịp nghỉ lễ từ ngày 30/4 đến 3/5 lượng khách đến các điểm di sản tăng mạnh. Phát huy lợi thế về hệ thống di tích, di sản văn hóa đặc sắc, Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh đón khoảng 16,4 nghìn lượt khách; Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ đón khoảng 13,6 nghìn lượt khách. Những con số này cho thấy xu hướng dịch chuyển rõ nét của du khách khi nhu cầu nghỉ dưỡng kết hợp trải nghiệm văn hóa, lịch sử ngày càng được quan tâm.

Không còn đơn thuần là những chuyến tham quan ngắm cảnh, du lịch di sản hiện nay được xây dựng theo hướng trải nghiệm thực tế, khám phá bản sắc vùng đất và tìm hiểu chiều sâu lịch sử. Đây cũng là lý do các tour du lịch về miền di sản đang được nhiều doanh nghiệp lữ hành ưu tiên phát triển trong mùa hè năm nay.

Ông Vũ Văn Bình, Chi hội trưởng Chi hội Lữ hành tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Chi hội đang triển khai nhiều chương trình kích cầu du lịch Thanh Hóa, trong đó nổi bật là các tour về miền di sản nhằm gia tăng trải nghiệm cho du khách. Tiêu biểu là tour “Khám phá xứ Thanh 1 ngày” kết nối các điểm đến như Khu Di tích lịch sử Lam Kinh, suối cá thần và di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ. Đây được xem là hành trình hội tụ cả yếu tố văn hóa, tâm linh, thiên nhiên và lịch sử, phù hợp với nhiều nhóm khách".

Sự liên kết giữa các điểm đến đang tạo nên lợi thế lớn cho du lịch di sản xứ Thanh. Nếu như Lam Kinh mang dấu ấn lịch sử triều Hậu Lê với không gian linh thiêng, cổ kính, thì Thành Nhà Hồ lại hấp dẫn bởi giá trị kiến trúc đá độc đáo được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Trong khi đó, suối cá thần góp thêm màu sắc huyền bí, dân gian vào hành trình khám phá. Việc kết nối các điểm đến theo tuyến giúp kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu của du khách và tạo nên những sản phẩm du lịch có chiều sâu hơn.

Để tạo sức hút trong mùa cao điểm hè 2026, nhiều chính sách kích cầu cũng đang được triển khai mạnh mẽ. Ban Quản lý di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa cho biết, tại Thành Nhà Hồ đơn vị đang thực hiện giảm 20% giá vé tham quan cho các đoàn khách tour và miễn phí hoàn toàn dịch vụ thuyết minh tại điểm đối với các công ty lữ hành có ký kết hợp đồng đưa khách về di sản; đồng thời áp dụng cho các đoàn học sinh, sinh viên trong và ngoài tỉnh tham gia nghiên cứu, ngoại khóa. Chương trình được triển khai từ tháng 4 đến hết tháng 12/2026. Bên cạnh đó, ban quản lý còn tổ chức miễn phí tham quan các không gian trưng bày, triển lãm pano chuyên đề vào các dịp lễ lớn nhằm phục vụ người dân và du khách. Đây được xem là giải pháp thiết thực giúp gia tăng trải nghiệm, tạo điều kiện để công chúng tiếp cận gần hơn với các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống.

Một trong những điểm sáng của du lịch di sản Thanh Hóa hiện nay chính là sự đổi mới trong cách tiếp cận giới trẻ. Thay vì chỉ dừng lại ở việc tham quan, nghe thuyết minh theo phương thức truyền thống, các chương trình giáo dục di sản đang được Ban Quản lý di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa tổ chức theo hướng tương tác, trải nghiệm thực tế và gắn với hoạt động ngoại khóa của học sinh, sinh viên.

Ông Trịnh Hữu Anh, Phó Giám đốc Ban Quản lý di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh cho biết: “Chương trình giáo dục di sản tại Thành Nhà Hồ được triển khai với mục tiêu luôn đổi mới, sáng tạo, đa dạng trong cách tiếp cận để khơi dậy tình yêu di sản đối với thế hệ trẻ, ban quản lý đẩy mạnh phối hợp tổ chức với các trường học, cấp học và đã mang lại kết quả tốt đẹp, tạo nên hiệu ứng lan tỏa, quảng bá rộng rãi giá trị di sản Thành Nhà Hồ và hình ảnh các nhà trường qua hàng chục triệu lượt tương tác trên nền tảng mạng xã hội”.

Nhờ cách làm này, trong giai đoạn 2020-2025 gần 1.000 đoàn với hơn 5.000 học sinh, sinh viên và giáo viên đã tham gia các chương trình học tập thực tế tại các di sản trên địa bàn, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, góp phần quảng bá rộng rãi giá trị của di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ. Đáng chú ý, ban quản lý còn thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ như miễn vé tham quan cho học sinh các cấp trong tỉnh, giảm giá vé cho các trường đại học, cao đẳng, THPT, THCS và tiểu học trên cả nước khi tổ chức tham quan, tìm hiểu di sản. Chính sách này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tiếp cận các giá trị văn hóa mà còn góp phần hình thành nguồn khách ổn định, lâu dài cho du lịch di sản.

Thanh Hóa sở hữu hệ thống di sản phong phú với nhiều di tích quốc gia đặc biệt, di sản thế giới cùng kho tàng văn hóa dân gian đặc sắc. Việc đẩy mạnh các chương trình kích cầu, đổi mới cách quảng bá và liên kết tour tuyến đang mở ra cơ hội để du lịch di sản bứt phá mạnh mẽ trong mùa hè 2026. Không chỉ là điểm đến để tham quan, các di sản đang trở thành không gian trải nghiệm văn hóa sống động, nơi du khách có thể “chạm” vào chiều sâu lịch sử và cảm nhận rõ hơn giá trị của vùng đất Thanh Hóa.

Bài và ảnh: Phương Đỗ