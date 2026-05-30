Từ di sản đến biển xanh: Sức hút đa tầng của du lịch xứ Thanh

Từ những miền di sản giàu giá trị lịch sử, văn hóa đến những bãi biển trải dài và hệ sinh thái tự nhiên đặc sắc, xứ Thanh đang khẳng định vị thế là điểm đến với nhiều giá trị khác biệt. Chính sự đa dạng về tài nguyên và sản phẩm du lịch đã tạo nên sức hút đa tầng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho các điểm đến.

Du khách tham quan Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh.

Thanh Hóa được thiên nhiên ưu đãi khi hội tụ đầy đủ các loại hình tài nguyên du lịch từ biển, đồng bằng đến trung du, miền núi. Trên một hành trình không quá dài, du khách có thể khám phá những giá trị lịch sử tại Di sản Thành Nhà Hồ, Di tích lịch sử Lam Kinh, trải nghiệm không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số ở miền Tây xứ Thanh, hòa mình vào thiên nhiên tại Pù Luông, Vườn Quốc gia Bến En... rồi tận hưởng những ngày nghỉ dưỡng bên biển Sầm Sơn, Hải Tiến, Bãi Đông. Sự đa dạng ấy đã tạo nên lợi thế riêng có cho du lịch xứ Thanh trong bối cảnh nhu cầu trải nghiệm của du khách ngày càng cao.

Với sự phát triển của hạ tầng giao thông và hệ thống dịch vụ du lịch, việc kết nối các điểm đến trong tỉnh ngày càng thuận lợi. Nếu như trước đây phần lớn du khách lựa chọn các khu du lịch biển làm “điểm hẹn” mùa hè, thì hiện nay xu hướng du lịch đã có sự thay đổi rõ nét. Nhiều du khách mong muốn được tìm hiểu văn hóa, lịch sử, khám phá đời sống cộng đồng và trải nghiệm thiên nhiên trong cùng một chuyến đi. Nắm bắt được nhu cầu của du khách, các doanh nghiệp lữ hành đã nhanh chóng xây dựng những tour, tuyến liên kết giữa các khu, điểm du lịch nội tỉnh, tạo nên chuỗi trải nghiệm đa dạng và hấp dẫn hơn.

Từ thực tế hoạt động du lịch cho thấy, các chương trình kết nối giữa du lịch văn hóa - lịch sử với nghỉ dưỡng biển hoặc du lịch sinh thái đang nhận được sự quan tâm của đông đảo du khách. Thay vì chỉ lưu trú 2 ngày 1 đêm hay 3 ngày 2 đêm tại các khu du lịch biển như trước đây, nhiều đoàn khách lựa chọn hành trình dài hơn để khám phá các di sản văn hóa, danh lam thắng cảnh và trải nghiệm đời sống bản địa. Điều này không chỉ giúp tăng thời gian lưu trú mà còn nâng cao giá trị chi tiêu của du khách, tạo thêm cơ hội phát triển cho các địa phương.

Giám đốc Vietravel chi nhánh Thanh Hóa Trần Thị Nga nhận định: “Sự đa dạng về sản phẩm không chỉ tạo sức hút đối với du khách, mà đây cũng chính là điểm nhấn để các doanh nghiệp thường xuyên làm mới hành trình. Các tour kết nối du lịch biển đến Lam Kinh, Thành Nhà Hồ hoặc điểm đến cộng đồng đang được nhiều đoàn khách lựa chọn. Khi các điểm đến được liên kết hợp lý, hành trình sẽ trở nên phong phú hơn, đồng thời giúp du khách có thêm thời gian lưu trú và sử dụng các dịch vụ tại địa phương”.

Không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp du lịch, việc liên kết tour tuyến còn tạo điều kiện để các điểm đến phát huy tối đa giá trị tài nguyên. Một trong những tín hiệu tích cực trong hoạt động du lịch thời gian qua là sự phát triển đồng bộ của hệ thống dịch vụ tại nhiều khu, điểm du lịch trọng điểm. Nếu như trước đây, việc lưu trú và nghỉ dưỡng tại khu vực phụ cận các điểm di sản còn khá hạn chế thì hiện nay nhiều dự án dịch vụ, nghỉ dưỡng đã được đầu tư và đưa vào khai thác, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du khách.

Bà Bùi Ánh Tuyết, Phó giám đốc Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh, cho biết: “Trước đây, khi đến tham quan Khu Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, du khách thường chỉ tham quan trong ngày rồi di chuyển đến địa phương khác bởi hệ thống dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng tại khu vực còn hạn chế. Hiện nay, cùng với sự phát triển của hạ tầng du lịch, đặc biệt là sự xuất hiện của các cơ sở lưu trú, nghỉ dưỡng chất lượng cao như Lamori Resort & Spa, du khách có thêm lựa chọn để nghỉ dưỡng, trải nghiệm các dịch vụ và khám phá sâu hơn các giá trị văn hóa, lịch sử của vùng đất Lam Kinh. Đây là điều kiện thuận lợi để hình thành các tour tuyến kết nối giữa di sản, nghỉ dưỡng và các điểm du lịch khác trong tỉnh”.

Từ góc độ phát triển sản phẩm, đây được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Thanh Hóa. Bởi một điểm đến hấp dẫn không chỉ nằm ở tài nguyên sẵn có mà còn ở khả năng tạo ra sản phẩm và những trải nghiệm cho du khách. Sự kết hợp giữa trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa bản địa với các sản phẩm nghỉ dưỡng biển và du lịch di sản đã góp phần làm phong phú thêm hệ sinh thái sản phẩm du lịch của tỉnh.

Trong bối cảnh ngành du lịch đang hướng đến phát triển bền vững và gia tăng trải nghiệm cho du khách, việc đa dạng sản phẩm từ di sản văn hóa, sinh thái cộng đồng, nghỉ dưỡng biển... sẽ tiếp tục là hướng đi quan trọng của tỉnh. Khi các điểm đến được kết nối bằng những sản phẩm chất lượng, hệ thống dịch vụ ngày càng hoàn thiện và trải nghiệm du khách được đặt ở vị trí trung tâm, du lịch xứ Thanh sẽ có thêm cơ hội khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc gia.

Bài và ảnh: Hoài Anh