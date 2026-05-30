Liên kết giữa các doanh nghiệp du lịch để mở rộng thị trường khách

Phát triển du lịch trong tình hình mới, liên kết giữa các doanh nghiệp du lịch đang trở thành giải pháp quan trọng để mở rộng thị trường khách và nâng cao năng lực cạnh tranh. Cùng với chia sẻ nguồn khách, nhiều doanh nghiệp đã chủ động hợp tác xây dựng sản phẩm, liên kết phát triển dịch vụ để tạo sức hút mới cho du lịch Thanh Hóa.

Đại diện FLC Sầm Sơn và VNPlus Travel ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm mang đến cho du khách những hành trình hấp dẫn khi đến Thanh Hóa.

Cộng đồng doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh ngày càng nhận thức rõ vai trò của liên kết trong hoạt động kinh doanh. Nếu trước đây phần lớn doanh nghiệp chủ yếu hoạt động độc lập, tập trung khai thác lợi thế riêng thì nay xu hướng hợp tác, kết nối giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) đang trở thành một trong những giải pháp hiệu quả nhằm mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ và gia tăng khả năng cạnh tranh. Mặt khác, việc thiết lập mạng lưới liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp không chỉ giúp tối ưu nguồn lực mà còn tạo ra chuỗi giá trị đồng bộ, mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và du khách.

Hoạt động kết nối doanh nghiệp - doanh nghiệp đang từng bước được triển khai hiệu quả thông qua các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch, hội nghị kết nối cung cầu, hội thảo chuyên đề, chương trình khảo sát điểm đến (famtrip) và các hội chợ du lịch trong nước, quốc tế. Đây là cơ hội để doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi thông tin thị trường, tìm kiếm đối tác và xây dựng chương trình hợp tác dài hạn.

Tháng 4/2026 hơn 20 doanh nghiệp của tỉnh đã tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế VITM Hà Nội 2026. Cùng với giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ và điểm đến đặc sắc của địa phương, các doanh nghiệp còn tích cực tham gia các hoạt động kết nối giao thương, gặp gỡ đối tác. Thông qua các chương trình B2B và các hoạt động bên lề, nhiều doanh nghiệp đã thiết lập thêm các mối quan hệ hợp tác mới với doanh nghiệp lữ hành, đơn vị vận chuyển, cơ sở lưu trú và đối tác đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Qua các hoạt động kết nối, nhiều doanh nghiệp đã thống nhất xây dựng các gói sản phẩm liên kết, chia sẻ nguồn khách, phối hợp quảng bá và cùng đưa ra các chính sách giá ưu đãi ngay trong mùa cao điểm du lịch hè 2026. Một số đơn vị như Trust Viet Travel, Lê Gia Travel, VNPlus Travel... đã phối hợp xây dựng tour, tuyến mới kết nối các khu, điểm du lịch trọng điểm của tỉnh với các địa phương lân cận, đồng thời hướng tới thu hút nguồn khách nội địa đến Thanh Hóa.

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lữ hành, Công ty CP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ du lịch VNPlus (phường Hạc Thành) luôn xác định liên kết là yếu tố quan trọng để phát triển thị trường. Đây là một trong những doanh nghiệp du lịch của tỉnh tích cực tham gia các chương trình xúc tiến, hội nghị kết nối trong và ngoài tỉnh nhằm tìm kiếm đối tác, mở rộng mạng lưới hợp tác.

Ông Hoàng Anh Thọ, Giám đốc điều hành VNPlus Travel, cho biết: “Thông qua các chương trình B2B tại các hội chợ, sự kiện du lịch, chúng tôi có điều kiện gặp gỡ trực tiếp các đối tác là khách sạn, khu nghỉ dưỡng, điểm tham quan và doanh nghiệp lữ hành ở nhiều địa phương. Ngoài ra, chúng tôi đã ký kết hợp tác với Melia Vinpearl, FLC Sầm Sơn để xây dựng các chương trình, gói dịch vụ và sản phẩm du lịch hấp dẫn. Việc thiết lập các thỏa thuận hợp tác giúp doanh nghiệp chủ động nguồn dịch vụ, xây dựng sản phẩm hấp dẫn với chi phí hợp lý, từ đó mang đến cho du khách những chương trình du lịch có chất lượng tốt, mức giá cạnh tranh. Khi các doanh nghiệp cùng hợp tác xây dựng sản phẩm, chia sẻ thông tin thị trường và phối hợp quảng bá, khả năng tiếp cận khách hàng sẽ ngày càng được mở rộng”.

Cùng với các doanh nghiệp lữ hành, nhiều cơ sở lưu trú, khu du lịch và đơn vị cung ứng dịch vụ trên địa bàn tỉnh cũng tích cực tham gia các hoạt động kết nối. Thông qua các chương trình làm việc trực tiếp với doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài tỉnh, nhiều cơ sở đã xây dựng chính sách giá linh hoạt, chương trình khuyến mại theo mùa và các gói dịch vụ đồng bộ nhằm tăng sức hấp dẫn cho điểm đến. Đáng chú ý, sự liên kết ngày càng chặt chẽ giữa các doanh nghiệp đã góp phần hạn chế tình trạng cạnh tranh thiếu lành mạnh, đồng thời tạo điều kiện để các đơn vị phối hợp nâng cao chất lượng dịch vụ.

Đánh giá về vai trò hoạt động liên kết doanh nghiệp trong phát triển du lịch của địa phương, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Thị Hải Yến cho rằng: “Trong bối cảnh ngành du lịch đang phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ, việc kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thông qua các chương trình xúc tiến, quảng bá và hoạt động B2B, các doanh nghiệp có cơ hội mở rộng quan hệ hợp tác, tìm kiếm nguồn khách mới, đồng thời xây dựng các sản phẩm liên kết có chất lượng cao. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp đã chủ động chia sẻ kinh nghiệm quản trị, thông tin thị trường, xu hướng tiêu dùng của khách... để cùng thích ứng với những thay đổi của hoạt động du lịch”.

Bài và ảnh: Lê Anh