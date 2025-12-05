Giám sát công tác tổ chức Chiến dịch bổ sung Vitamin A tại các địa phương

Thực hiện kế hoạch của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, ngày 05/12, Đoàn công tác do TS Lương Ngọc Trương, Phó Giám đốc Trung tâm làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác tổ chức Chiến dịch bổ sung Vitamin A kết hợp tẩy giun cho trẻ em tại Trung tâm Y tế Triệu Sơn và 2 Trạm Y tế Hợp Thắng, Vân Sơn.

Cán bộ y tế cho trẻ uống Vitamin A.

Đoàn tập trung đánh giá các nội dung: xây dựng kế hoạch triển khai chiến dịch; việc rà soát, lập danh sách đối tượng trẻ từ 6-59 tháng tuổi (uống Vitamin A) và trẻ 24-60 tháng tuổi (tẩy giun); công tác tổ chức các điểm uống, bảo đảm an toàn - vệ sinh; việc tiếp nhận, bảo quản và cấp phát viên nang Vitamin A, thuốc tẩy giun Vermox 500mg miễn phí; công tác truyền thông và hệ thống sổ sách, báo cáo chuyên môn theo quy định.

Tại buổi làm việc, Trung tâm Y tế Triệu Sơn đã báo cáo tiến độ chuẩn bị chiến dịch, công tác truyền thông trước ngày uống, bố trí nhân lực tại các điểm uống cũng như công tác phối hợp với chính quyền địa phương và các thôn, cụm dân cư.

Đoàn giám sát ghi nhận sự chủ động của các đơn vị trong công tác rà soát đối tượng, phân bổ thuốc và bảo quản theo đúng hướng dẫn chuyên môn.

Cân đo đánh giá tình trạng dinh dưỡng cho trẻ tại Trạm Y tế Vân Sơn (xã Tân Ninh).

Trong quá trình kiểm tra thực tế tại 2 trạm y tế, đoàn công tác đánh giá cao công tác bố trí điểm uống khoa học, thuận tiện cho phụ huynh và trẻ đến uống; nhân lực được phân công đầy đủ, quy trình cho trẻ uống Vitamin A bảo đảm an toàn. Công tác ghi chép, cập nhật sổ theo dõi đối tượng bà mẹ sau sinh, trẻ mắc nguy cơ thiếu vi chất cũng được thực hiện đúng quy định.

Đoàn công tác đề nghị các đơn vị tiếp tục tăng cường truyền thông về Ngày Vi chất dinh dưỡng và lợi ích của bổ sung Vitamin A, đồng thời thực hiện báo cáo kịp thời, đầy đủ ngay sau khi kết thúc chiến dịch.

Tô Hà