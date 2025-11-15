Gia tăng trẻ mắc cúm A

Thời điểm giao mùa với thời tiết thay đổi thất thường đang tạo điều kiện cho các bệnh lý đường hô hấp bùng phát, đặc biệt là cúm A. Tại Thanh Hóa, số trẻ mắc cúm A phải nhập viện điều trị có xu hướng tăng nhanh trong những tuần gần đây, đặt ra yêu cầu cấp thiết về giám sát dịch bệnh và nâng cao cảnh giác cho phụ huynh. Các bác sĩ cảnh báo việc nhận biết sớm triệu chứng, đưa trẻ đi khám kịp thời và tuân thủ hướng dẫn điều trị là chìa khóa giảm nguy cơ biến chứng nguy hiểm.

Nhiều trẻ mắc cúm nhập viện có diễn biến nặng, có biến chứng phải thở ô xy kéo dài, điều trị tích cực.

Nhiều trẻ nhập viện do diễn biến nặng, có biến chứng

Tại Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, số bệnh nhi nhập viện do cúm A tăng cao trong khoảng hai tuần trở lại đây. Hiện khoa đang điều trị hơn 20 bệnh nhi mắc cúm, cùng nhiều trường hợp nhiễm các loại vi rút đường hô hấp khác như tay chân miệng, RSV, thủy đậu. Ghi nhận tại khoa cho thấy, không ít bệnh nhân từng điều trị tại nhà hoặc ở tuyến dưới nhưng bệnh tiến triển nhanh, nặng phải chuyển viện trong tình trạng suy hô hấp, viêm phổi. Một số trường hợp có bội nhiễm nặng phải thở ô xy kéo dài, điều trị tích cực bằng kháng sinh kết hợp thuốc kháng vi rút.

Chị Trịnh Thị Thảo, xã Quảng Bình cho biết, con ở nhà ho khan, có đờm, đi khám, điều trị ở địa phương không đỡ được chuyển lên Bệnh viện Nhi Thanh Hoá, được các bác sĩ chẩn đoán mắc cúm A, nhiễm vi rút hợp bào hô hấp, dẫn đến biến chứng viêm phổi suy hô hấp, nhập viện điều trị được 6 ngày. Đến nay con đã cắt sốt, nhưng vẫn phải hỗ trợ thở ô xy, dùng kháng sinh, thuốc kháng vi rút cúm.

Những ngày gần đây, số học sinh mắc cúm A tại Trường THCS Lý Tự Trọng gia tăng.

Không chỉ tại bệnh viện, tình trạng lây lan cúm A còn được ghi nhận tại các trường học. Tại Trường THCS Lý Tự Trọng (phường Hạc Thành) những ngày đầu tháng 11, số học sinh mắc cúm A tăng đột biến. Theo thống kê, trong ngày 14/11, toàn trường có khoảng 50 học sinh nghỉ do mắc cúm; riêng lớp 6A2 có hơn 20 học sinh phải nghỉ học. Dù phần lớn trẻ có triệu chứng nhẹ nhưng việc sinh hoạt tập trung khiến tốc độ lây lan nhanh.

Công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh cho học sinh luôn được Trường THCS Lý Tự Trọng chú trọng.

Cô giáo Lê Thị Ngoan, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết công tác phòng, chống dịch bệnh luôn được thực hiện nghiêm túc trong bối cảnh nhiều bệnh truyền nhiễm như cúm mùa, sốt xuất huyết, tay chân miệng đang có xu hướng gia tăng. Nhà trường lập danh sách theo dõi từng học sinh, hướng dẫn các em nghỉ học, điều trị tại nhà nếu mắc bệnh để hạn chế lây lan. Công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn được duy trì thường xuyên; giáo viên chú trọng theo dõi sức khỏe hàng ngày của học sinh để phát hiện sớm các triệu chứng như sốt, ho, mệt mỏi, kịp thời thông báo cho phụ huynh và hướng dẫn đưa trẻ đi khám.

Theo báo cáo từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm tỉnh Thanh Hóa, số ca mắc cúm tăng mạnh nhưng không nằm ngoài dự báo. Đây là thời điểm giao mùa, nhiệt độ và độ ẩm thay đổi liên tục, tạo điều kiện thuận lợi cho vi rút cúm phát triển và lây lan. Các kết quả giám sát cho thấy, các chủng cúm lưu hành hiện nay chủ yếu là cúm mùa như cúm A (H1N1, H3N2) và cúm B; chưa ghi nhận các chủng cúm độc lực cao lây truyền từ gia cầm sang người như cúm A (H5N1, H5N6, H7N9). Tuy nhiên, việc gia tăng số mắc ở trẻ nhỏ vẫn là vấn đề cần đặc biệt quan tâm.

Tại khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, đang điều trị hơn 20 bệnh nhi mắc cúm.

Nhận biết sớm, khám kịp thời và phòng ngừa chủ động

Bác sĩ CKI Lương Đức Huy, Phó trưởng Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, cho biết: Cúm A là bệnh truyền nhiễm lây qua đường hô hấp, có thể gặp ở mọi lứa tuổi. Thông thường bệnh diễn biến nhẹ và tự khỏi sau 3 – 7 ngày. Nhưng trẻ nhỏ, người cao tuổi, người có bệnh nền có nguy cơ cao diễn tiến nặng. Giai đoạn đầu của cúm A dễ nhầm với các vi rút đường hô hấp khác nhưng có thể chuyển nặng rất nhanh, gây viêm phổi, suy hô hấp, thậm chí nhiễm khuẩn huyết nếu không xử trí kịp thời. Trong những ngày gần đây, lượng trẻ đến khám tại bệnh viện gia tăng, chỉ các trường hợp có dấu hiệu nặng như viêm phổi, suy hô hấp, biến chứng mới được chỉ định nhập viện. Ở trẻ mắc cúm A, triệu chứng khởi phát thường là sốt cao liên tục, ho tăng dần, sổ mũi, mệt mỏi và quấy khóc. Với trẻ lớn các triệu chứng đau mỏi cơ, nhức xương khớp thường rõ rệt hơn. Một số trẻ có thể gặp nôn, tiêu chảy hoặc co giật do sốt cao. Khi bệnh tiến triển nặng, trẻ có thể xuất hiện tình trạng lừ đừ, ít phản ứng, bỏ bú, thở nhanh, thở rút lõm ngực — những dấu hiệu cảnh báo biến chứng nguy hiểm mà phụ huynh tuyệt đối không được bỏ qua.

Theo khuyến cáo của bác sĩ Huy, phụ huynh cần đặc biệt lưu ý khi trẻ sốt cao không đáp ứng thuốc hạ sốt, khó thở, thở nhanh bất thường hoặc có biểu hiện suy kiệt. Khi trẻ có biểu hiện hắt hơi, sổ mũi, mệt lả hoặc sốt kéo dài, gia đình nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để thăm khám. Không nên tự ý mua thuốc điều trị, đặc biệt là kháng sinh; điều trị sai có thể khiến bệnh nặng hơn hoặc làm che lấp triệu chứng quan trọng.

Bên cạnh việc điều trị, các bác sĩ nhấn mạnh vai trò quan trọng của phòng bệnh. Việc giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, tăng cường dinh dưỡng và đặc biệt là tiêm vaccine cúm giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và hạn chế chuyển nặng khi nhiễm vi rút. Vaccine cúm nên được tiêm nhắc lại mỗi năm vì các chủng vi rút cúm liên tục biến đổi. Đối với môi trường học đường — nơi tập trung đông người và nguy cơ lây nhiễm cao, công tác phòng dịch càng cần được duy trì thường xuyên. Các trường học cần đảm bảo khử khuẩn bề mặt, thông thoáng phòng học, nhắc nhở học sinh đeo khẩu trang khi có triệu chứng ho, sổ mũi; rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; nghỉ học khi ốm để tránh lây lan trong lớp.

Trong bối cảnh dịch cúm A có xu hướng gia tăng, đặc biệt ở trẻ nhỏ, sự chủ động của phụ huynh và nhà trường là yếu tố then chốt để kiểm soát dịch bệnh. Việc nhận biết sớm, đưa trẻ đi khám kịp thời, tuân thủ phác đồ điều trị, đồng thời triển khai các biện pháp phòng bệnh như tiêm vaccine, vệ sinh cá nhân và môi trường sẽ giúp bảo vệ trẻ trước các biến chứng nguy hiểm của cúm A và giảm tải áp lực cho hệ thống y tế.

Tô Hà