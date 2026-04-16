Giá phòng tại các thành phố đăng cai World Cup 2026 giảm mạnh

Ngành kinh doanh khách sạn tại Mỹ, vốn kỳ vọng hưởng lợi lớn từ hiệu ứng World Cup 2026 do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai, đang rơi vào tình trạng khó khăn, trong bối cảnh nhu cầu thấp hơn dự báo, giá phòng tại các thành phố đăng cai đang giảm nhanh.

Các khách sạn tại các thành phố của Mỹ buộc phải giảm mạnh giá phòng dịp World Cup do nhu cầu thấp. Ảnh: CBS.

Báo Financial Times (FT) ngày 15/4, dẫn dữ liệu từ công ty phân tích Lighthouse Intelligence, cho biết, giá phòng vào các ngày thi đấu tại các thành phố lớn như Atlanta, Dallas, Miami, Philadelphia và San Francisco đã giảm 30% so với đầu năm nay.

Ban đầu, ngành khách sạn kỳ vọng World Cup, do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai sẽ trở thành động lực thúc đẩy nhu cầu du lịch tại Mỹ, vốn đã suy giảm trong năm ngoái. Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) cũng từng bày tỏ sự tự tin về khả năng thu hút hàng trăm nghìn du khách. Tuy nhiên, sau đó đã xuất hiện thông tin rằng chính FIFA đã hủy một phần đáng kể số phòng khách sạn mà tổ chức này từng đặt trước đó.

Theo phân tích của Financial Times (FT), nguyên nhân chính khiến nhu cầu yếu là do chi phí cao. Theo Liên minh Cổ động viên Bóng đá châu Âu (FSE), việc theo dõi đội bóng đến trận chung kết trong giải đấu này đòi hỏi ít nhất 6.900 USD chỉ riêng chi phí vé, cao gấp khoảng 5 lần so với World Cup 2022 tại Qatar. Bên cạnh đó, áp lực lạm phát sau các diễn biến xung đột tại Trung Đông cùng giá vé máy bay tăng do giá dầu leo thang cũng làm gia tăng gánh nặng tài chính đối với người hâm mộ bóng đá.

Một số chuyên gia trong ngành nhận định chiến lược định giá cao và yêu cầu đặt phòng dài ngày từng được áp dụng để đón đầu “làn sóng World Cup” đã không phát huy hiệu quả, thậm chí khiến một bộ phận khách chuyển sang các nền tảng lưu trú thay thế như Airbnb.

Dallas nằm trong số các thành phố đăng cai World Cup, nơi các chủ khách sạn đã buộc phải cắt giảm giá phòng. Ảnh: Art Wager.

Trong một diễn biến khác, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino ngày 15/4 bày tỏ tin tưởng Iran sẽ tham dự World Cup 2026, khẳng định đội tuyển đã giành quyền góp mặt và các cầu thủ mong muốn thi đấu. Ông nhấn mạnh thể thao nên tách biệt với chính trị và cho biết đã gặp đội tuyển Iran tại trại huấn luyện ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, khả năng tham dự của Iran vẫn còn nhiều bất định khi Tehran đưa ra quan điểm cứng rắn về việc không thể tham dự trong một số điều kiện nhất định, trong khi các bên liên quan vẫn tồn tại khác biệt về lập trường an ninh và chính trị.

World Cup 2026 sẽ khai mạc ngày 11/6 và được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico, trong bối cảnh cả ngành du lịch lẫn công tác tổ chức đều đang chịu tác động từ nhiều yếu tố kinh tế và địa chính trị đan xen.

Thúy Hà

Nguồn: Chosun