Cuộc chiến Gaza tiếp tục căng thẳng - áp lực quốc tế gia tăng

Cuộc chiến tại Gaza gia tăng căng thẳng khi Israel đã tiến hành hơn 120 đợt không kích và các hoạt động quân sự tại dải Gaza khiến ít nhất 74 người thiệt mạng. Theo Bộ Y tế Gaza, nhiều mục tiêu dân sự và cơ sở hạ tầng y tế bị phá hủy, trong khi mạng lưới cứu trợ y tế bắt đầu sụp đổ.

Khói bốc lên trong một chiến dịch quân sự của Israel tại Thành phố Gaza, nhìn từ khu vực trung tâm Dải Gaza, ngày 27/9/2025. Ảnh: REUTERS

AP News đưa tin, số người thiệt mạng trong các vụ không kích và giao tranh tại Gaza trong ngày là “ít nhất 59 người”, trong đó có các gia đình tại trại tị nạn Nuseirat và người dân di tản sống trong lều bạt. Bệnh viện lớn như Shifa đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực, trang thiết bị và nguy cơ phải đóng cửa.

Bất chấp những lời kêu gọi quốc tế, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vẫn khẳng định rằng, chiến dịch sẽ tiếp tục cho đến khi “những mục tiêu cuối cùng đạt được”.

Phản ứng trước hành động leo thang căng thẳng các quốc gia khu vực và thế giới tiếp tục lên án và công kích dữ dội cuộc chiến mà Israel đang tiến hành tại dải Gaza, hối thúc cộng đồng quốc tế cần có hành động quyết liệt để chấm dứt xung đột.

Trao đổi qua điện đàm với Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho rằng, Chính phủ Israel không có ý định theo đuổi hòa bình và cá nhân Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu luôn tìm cách phá hoại các nỗ lực kiến tạo hòa bình.

Trong khi đó, phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc Israel đang tìm cách phá hủy toàn bộ khu vực Trung Đông.

Ông Lavrov khẳng định, Israel đã sử dụng vũ lực một cách phi pháp chống người Palestine, đồng thời tiến hành các hành vi gây hấn chống lại một loạt quốc gia khu vực gồm Iran, Qatar, Yemen, Lebanon, Syria và Iraq.

Cùng quan điểm, Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty cáo buộc Israel phạm tội diệt chủng ở dải Gaza và theo đuổi chính sách gây hấn bừa bãi tại Trung Đông. Người đứng đầu cơ quan Ngoại giao Ai Cập khẳng định Israel có “tư tưởng cực đoan”, đang gây bất ổn toàn khu vực và đi ngược lại với mục đích của Liên Hợp Quốc.

Vân Bình

Nguồn: Reuters, AP, The Guardian