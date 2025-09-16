“Gaza đang bốc cháy”, Israel tuyên bố khi phát động chiến dịch trên bộ

Israel tuyên bố bắt đầu chiến dịch trên bộ vào thành phố Gaza, tuyên bố “Gaza đang bốc cháy”.

Khói bốc lên sau khi các cuộc không kích của Israel phá hủy một số tòa nhà và tòa tháp cao tầng ở thành phố Gaza, ngày 14/9/2025. Ảnh: Getty Images.

Một quan chức quân sự Israel cho biết Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã bắt đầu giai đoạn chính của chiến dịch trên bộ vào thành phố Gaza, trung tâm đô thị chính trong vùng đất này, nơi Israel đã ra lệnh cho hàng trăm nghìn cư dân phải di tản.

IDF đưa ra rất ít thông tin chi tiết ban đầu nhưng cho biết quân đội của họ đã bắt đầu “phá hủy cơ sở hạ tầng khủng bố Hamas ở thành phố Gaza”.

“Gaza đang bốc cháy”, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz đăng trên X. "IDF tấn công bằng nắm đấm sắt vào cơ sở hạ tầng của khủng bố, binh lính IDF đang chiến đấu dũng cảm để tạo điều kiện giải cứu con tin và đánh bại Hamas. Chúng tôi sẽ không nhượng bộ và sẽ không lùi bước - cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ "

Phát biểu của ông Katz được đưa ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio chuẩn bị tới Qatar để khôi phục các cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Hamas, vốn đã bị đình trệ sau cuộc không kích của Israel tại Doha tuần trước khiến 5 thành viên của nhóm này và một quan chức an ninh địa phương thiệt mạng. Phát biểu với các nhà báo trên đường đi, Rubio cho biết cuộc tấn công vào thành phố Gaza đã bắt đầu.

Tháng trước, nội các an ninh Israel đã phê duyệt kế hoạch chiếm đóng thành phố Gaza - một trong số ít khu vực không nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) - một động thái có thể dẫn đến việc chiếm đóng hoàn toàn. Mặc dù cuộc tấn công trên bộ dự kiến ​​diễn ra vào tháng 10, IDF đã liên tục oanh tạc thành phố trong nhiều tuần, khiến người dân phải sơ tán hàng loạt. Người dân báo cáo về các cuộc không kích dữ dội vào thành phố Gaza và vùng ngoại ô, một số người cho rằng xe tăng của IDF đã tiến vào.

Qatar đã tổ chức nhiều vòng đàm phán giữa Israel và Hamas, làm trung gian hòa giải các lệnh ngừng bắn vào năm 2023 và đầu năm nay. Qatar lên án Israel về “chủ nghĩa khủng bố nhà nước” sau cuộc không kích tuần trước, nhưng tuyên bố sẽ không từ bỏ vai trò trung gian hòa giải với Ai Cập và Mỹ.

TD (theo RT, Reuters)