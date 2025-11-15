Gặp mặt các câu lạc bộ, đội nhóm tiêu biểu trong hoạt động tình nguyện

Sáng 15/11, tại Trường Đại học Hồng Đức, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức gặp mặt các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm tiêu biểu trong hoạt động tình nguyện năm 2025.

Đông đảo đoàn viên, thanh niên tham dự buổi gặp mặt.

Phong trào tình nguyện là hoạt động thường xuyên của tuổi trẻ cả nước nói chung và tuổi trẻ tỉnh Thanh Hóa nói riêng. Những hiệu quả mang lại của phong trào tình nguyện đã góp phần khẳng định rõ nét vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên Thanh Hóa trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển của quê hương, đồng thời khẳng định sức sống của phong trào trong thanh niên và đời sống xã hội.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Tại buổi lễ, đông đảo đoàn viên, thanh niên đã cùng nhìn lại những hoạt động tình nguyện năm 2025 với những việc làm cụ thể, thiết thực, được Nhân dân và cấp ủy, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao.

Đoàn viên, thanh niên được tập huấn các nội dung về chuyển đổi số, kỹ năng truyên truyền

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn viên, thanh niên đã tham gia tập huấn các chuyên đề về chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo; an toàn thông tin trên môi trường số; hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; kỹ năng tuyên truyền các chủ trương, chính sách chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và ứng dụng chuyển đổi số trong nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã trao tặng Bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2025.

Lê Phượng