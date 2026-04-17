G7 cảnh báo nguy cơ kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng bởi xung đột Trung Đông

Các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) ngày 16/4 đã nhấn mạnh tính cấp thiết trong việc hạn chế tác động kinh tế toàn cầu từ cuộc xung đột kéo dài tại Trung Đông, đồng thời kêu gọi thúc đẩy nỗ lực hướng tới một giải pháp hòa bình bền vững.

Tòa nhà dân cư bị hư hại do cuộc tấn công tại Tehran, Iran. Ảnh: Reuters

Theo thông cáo do Bộ Tài chính Pháp - nước giữ chức Chủ tịch G7 năm nay - công bố, vấn đề xung đột tại Trung Đông là một trong ba nội dung chính được thảo luận bên lề cuộc họp mùa xuân của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB) đang diễn ra tại Washington.

Các quan chức tài chính G7 nhấn mạnh “sự cần thiết cấp bách” phải giảm thiểu chi phí đối với nền kinh tế toàn cầu do các bất ổn kéo dài trong khu vực, đồng thời tái khẳng định yêu cầu thúc đẩy tiến trình hướng tới một nền hòa bình lâu dài. Bên cạnh đó, các bên cũng trao đổi về những rủi ro đối với tăng trưởng kinh tế thế giới trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục chịu sức ép từ các yếu tố địa chính trị.

Ngoài vấn đề Trung Đông, các bộ trưởng G7 cũng thảo luận về việc tăng cường an ninh chuỗi cung ứng đối với các loại khoáng sản chiến lược - yếu tố được coi là then chốt đối với quá trình chuyển đổi năng lượng và phát triển công nghiệp công nghệ cao.

G7 cam kết hỗ trợ Ukraine vô thời hạn. Ảnh: Reuters

Một nội dung khác được đề cập là hỗ trợ Ukraine trong bối cảnh tình hình xung đột kéo dài. Theo thông cáo, các quan chức G7 tái khẳng định cam kết tiếp tục phối hợp các biện pháp hỗ trợ tài chính và kinh tế cho Kiev, đồng thời duy trì các biện pháp nhằm ứng phó với những tác động lan tỏa từ bất ổn hiện nay đối với kinh tế khu vực và toàn cầu.

Cuộc thảo luận diễn ra trong khuôn khổ các cuộc họp mùa xuân thường niên của IMF và WB, nơi các nhà hoạch định chính sách toàn cầu tập trung đánh giá triển vọng kinh tế, rủi ro tài chính và các biện pháp phối hợp chính sách trong bối cảnh môi trường quốc tế còn nhiều biến động.

Theo Reuters, các nội dung trao đổi lần này phản ánh mối quan tâm ngày càng gia tăng của các nền kinh tế phát triển trước tác động kéo dài của các điểm nóng địa chính trị đối với ổn định kinh tế toàn cầu và hệ thống thương mại quốc tế.

Lê Hà.

Nguồn: Reuters.