G7 khai mạc tại Pháp, loạt hồ sơ nóng lên bàn nghị sự

Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) lần thứ 52 chính thức khai mạc lúc 19h ngày 15/6 theo giờ địa phương (0h ngày 16/6 theo giờ Việt Nam) tại thành phố Evian-les-Bains của Pháp. Tình hình Trung Đông, xung đột tại Ukraine, thương mại, an ninh năng lượng và trí tuệ nhân tạo (AI) được dự báo sẽ là những nội dung trọng tâm của hội nghị kéo dài đến ngày 17/6.

Hội nghị Thượng đỉnh G7 lần thứ 52 tại Pháp với sự tham dự của lãnh đạo Pháp, Mỹ, Anh, Canada, Đức, Italy và Nhật Bản, cùng đại diện Liên minh châu Âu (EU). Ảnh tư liệu Euronews.

Hội nghị Thượng đỉnh G7 năm nay với sự tham dự của lãnh đạo Pháp, Mỹ, Anh, Canada, Đức, Italy và Nhật Bản, cùng đại diện Liên minh châu Âu (EU). Hội nghị được tổ chức trong bối cảnh tình hình quốc tế tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, đặt ra hàng loạt thách thức về an ninh, kinh tế và địa chính trị.

Một trong những nội dung được quan tâm nhất tại hội nghị là việc triển khai khuôn khổ thỏa thuận hòa bình vừa đạt được giữa Mỹ và Iran. Theo các thông báo từ Washington và Tehran, hai bên đã nhất trí về khuôn khổ chấm dứt xung đột và dự kiến ký văn kiện chính thức tại Thụy Sĩ trong tuần này. Các nhà lãnh đạo G7 được cho là sẽ trao đổi về các bước tiếp theo nhằm bảo đảm thực thi thỏa thuận, khôi phục hoạt động hàng hải qua Eo biển Hormuz và ổn định thị trường năng lượng toàn cầu.

Bên cạnh Trung Đông, xung đột tại Ukraine tiếp tục là một chủ đề nghị sự quan trọng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến tham dự phiên làm việc về hòa bình và an ninh dành cho Ukraine và châu Âu. Hội nghị cũng sẽ có các cuộc trao đổi với lãnh đạo Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Qatar nhằm thảo luận các giải pháp thúc đẩy ổn định tại Trung Đông.

Quan hệ thương mại giữa Mỹ và các đồng minh cũng được dự báo sẽ thu hút nhiều sự quan tâm, trong bối cảnh các nước châu Âu vẫn bày tỏ quan ngại về chính sách thuế quan của Mỹ cũng như những tác động kinh tế từ các biến động địa chính trị thời gian qua.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến có các cuộc gặp song phương với lãnh đạo các nước nhằm trao đổi về các vấn đề song phương và quốc tế. Ảnh: GDP

Trong khuôn khổ hội nghị, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến có các cuộc gặp song phương với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cùng lãnh đạo Qatar, UAE, Ai Cập và Ấn Độ nhằm trao đổi về các vấn đề song phương và quốc tế.

Một điểm nhấn khác của Hội nghị Thượng đỉnh G7 năm nay là chương trình nghị sự về trí tuệ nhân tạo (AI). Lần đầu tiên, lãnh đạo của ba doanh nghiệp AI hàng đầu thế giới gồm OpenAI, Google DeepMind và Anthropic sẽ cùng tham dự hội nghị. Các nhà lãnh đạo G7 và đại diện doanh nghiệp sẽ có phiên làm việc riêng nhằm thảo luận các giải pháp thúc đẩy phát triển và ứng dụng AI theo hướng an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm.

Bích Hồng