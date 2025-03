Khai mạc Hội nghị Ngoại trưởng G7: Thảo luận về các vấn đề toàn cầu

Theo Kyodo, ngày 13/3, Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đã tề tựu tại khu nghỉ dưỡng La Malbaie của Canada để thảo luận về một loạt vấn đề toàn cầu quan trọng, từ nỗ lực chấm dứt cuộc chiến của Nga ở Ukraine đến cách đối phó với hành động quyết đoán của Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Đây là hội nghị mà các quan chức gọi là “toàn diện” đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai không liên tiếp vào ngày 20/1.

Theo các quan chức, vào ngày 14/3, trước khi kết thúc hội nghị, các ngoại trưởng sẽ trao đổi quan điểm về các thách thức từ các nước như Trung Quốc, Iran và Triều Tiên, cũng như hợp tác vì hòa bình ở châu Phi.

Họ đang hướng tới việc đưa ra một tuyên bố chung nhấn mạnh sự ủng hộ của họ đối với những nỗ lực do Mỹ dẫn đầu nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine và cam kết vì một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do, rộng mở và an toàn, đồng thời phản đối mọi nỗ lực đơn phương thay đổi hiện trạng trong khu vực hoặc ở nơi khác./.

Theo TTXVN