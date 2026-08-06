Thủ môn Vũ Tuyên Quang thử việc tại đội bóng Thanh Hóa; Tuyển Việt Nam đón tin vui từ FIFA

U11 CLB Hà Nội lần đầu đăng quang Giải bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc 2026; Arsenal chiêu mộ thành công tiền vệ Bruno Guimaraes từ Newcastle; Man City giành chiến thắng đầu tay dưới thời HLV Enzo Maresca... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (6/8).

Tuyển Việt Nam đón tin vui từ FIFA sau chiến thắng trước Indonesia

Sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Indonesia tại ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam được cộng thêm 2,18 điểm trên bảng xếp hạng FIFA.

Đội tuyển Việt Nam được cộng 2,18 điểm sau chiến thắng trước Indoensia. Ảnh: Trần Hưu

Hiện tại, "những chiến binh sao vàng” vẫn xếp thứ 99 thế giới nhưng chúng ta dần thu hẹp khoảng cách với đội xếp trên là Luxembourg. Chúng ta có 1.229,50 điểm, kém Luxembourg gần 3 điểm. Nếu tiếp tục thi đấu thành công ở ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam có thể soán vị trí của đối thủ này.

Trong khi đó, đại kình địch Thái Lan tăng 1 bậc lên vị trí thứ 93 thế giới nhờ chuỗi trận toàn thắng. Sự chuẩn bị tích cực này tạo đà tâm lý hưng phấn cho "những chiến binh sao vàng” trước thềm các thử thách lớn tiếp theo.

Thủ môn Vũ Tuyên Quang thử việc tại đội bóng Thanh Hóa

Sau khi chính thức chia tay CLB CAHN, thủ môn cao 1m85 Vũ Tuyên Quang đang thử việc trong màu áo CLB Thanh Hóa.

Vũ Tuyên Quang từng có thời gian khoác áo đội bóng Thanh Hóa vào năm 2019. Ảnh: CLB CAHN

Với việc đội bóng xứ Thanh vừa nói lời chia tay 2 thủ môn Trịnh Xuân Hoàng và Y Êli Niê trong kỳ chuyển nhượng hè 2026, cơ hội để thủ thành từng được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam năm 2022 này được ký hợp đồng chính thức là rất lớn, qua đó bổ sung kinh nghiệm quý báu cho khung gỗ của Thanh Hóa ở mùa giải mới.

U11 CLB Hà Nội lần đầu đăng quang Giải bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc 2026

Chiều 5/8, trận chung kết Giải bóng đá Nhi đồng (U11) toàn quốc Cúp Nestlé MILO 2026 tại Đắk Lắk chứng kiến màn “derby Thủ đô” kịch tính giữa U11 CLB Hà Nội và U11 Hà Nội.

U11 CLB Hà Nội giành chức vô địch thuyết phục sau chiến thắng 2-0. Ảnh BTC

Với lối chơi chắc chắn và hiệu quả, U11 CLB Hà Nội đã giành chiến thắng thuyết phục 2-0 nhờ các pha lập công của Nguyễn Hạo Nam và Dương Trọng Đại. Kết quả này giúp thầy trò HLV Văn Ngọ lần đầu tiên bước lên ngôi vô địch giải đấu.

Trong lễ trao giải, Ban Tổ chức cũng vinh danh các tập thể, cá nhân xuất sắc, trong đó U11 SLNA và U11 Hải Phòng đồng hạng Ba.

Arsenal chiêu mộ thành công tiền vệ Bruno Guimaraes từ Newcastle với giá 75 triệu bảng

Arsenal đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Bruno Guimaraes từ Newcastle United với mức phí cố định 75 triệu bảng sau chuỗi ngày đàm phán căng thẳng.

Guimaraes chia tay Newcastle sau 4 năm. Ảnh: Getty

Ngôi sao tuyển Brazil chuẩn bị bay sang London để hoàn tất thủ tục kiểm tra y tế và chính thức khoác áo nhà đương kim vô địch Premier League.

Sở hữu khả năng điều tiết trận đấu xuất sắc cùng kinh nghiệm dạn dày tại Ngoại hạng Anh, sự hiện diện của Guimaraes hứa hẹn sẽ gia tăng đáng kể sức mạnh tuyến giữa cho đoàn quân của HLV Mikel Arteta trong mùa giải mới.

Man City giành chiến thắng đầu tay dưới thời HLV Enzo Maresca

Tối 5/8, Man City đã vượt qua đội Các ngôi sao K.League với tỷ số 3-1 trên sân World Cup Seoul, qua đó mang về chiến thắng đầu tiên cho tân HLV Enzo Maresca trong chuyến du đấu châu Á.

HLV Maresca có chiến thắng đầu tay tại Man City.

Sau khi Kim Dae-won san lấp cách biệt cho đội chủ nhà sau pha lập công mở tỷ số sớm của Rayan Ait-Nouri, “The Citizens” nhanh chóng tái thiết lập thế trận nhờ sự toả sáng của Tijjani Reijnders - người ghi 1 bàn và kiến tạo 1 bàn, cùng pha lập công ấn định chiến thắng của tiền đạo trẻ Divin Mubama.

Chiến thắng 3-1 giúp Man City giải tỏa áp lực trước khi bước vào trận đấu cuối cùng gặp Atletico Madrid vào ngày 9/8.

HS