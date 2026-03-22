G7 cam kết bảo vệ nguồn cung năng lượng, đảm bảo an ninh Eo biển Hormuz

Ngày 21/3, các Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm Các nước công nghiệp phát triển (G7) ra tuyên bố chung khẳng định sẵn sàng triển khai các biện pháp cần thiết nhằm hỗ trợ nguồn cung năng lượng toàn cầu, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ các tuyến hàng hải chiến lược, trong đó có Eo biển Hormuz.

Cờ của các nước công nghiệp phát triển (G7). Ảnh: Reuters

Tuyên bố của các nước gồm Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản, Vương quốc Anh và Mỹ, cùng đại diện Liên minh châu Âu, bày tỏ ủng hộ các đối tác trong khu vực trước những diễn biến căng thẳng hiện nay, đồng thời lên án các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm hạ tầng năng lượng.

Cùng ngày, 22 quốc gia, chủ yếu là các nước châu Âu cùng với Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Bahrain, cũng ra tuyên bố chung khẳng định sẵn sàng đóng góp vào các nỗ lực bảo đảm an toàn lưu thông qua Eo biển Hormuz. Tuyên bố lên án các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại không vũ trang và cơ sở hạ tầng dân sự tại khu vực Vùng Vịnh, đồng thời kêu gọi sớm chấm dứt các hoạt động nhằm vào các công trình năng lượng. Các nước này nhấn mạnh sẽ phối hợp triển khai các biện pháp phù hợp nhằm duy trì tự do hàng hải, song chưa nêu rõ thời gian và hình thức cụ thể.

G7 và hơn 20 quốc gia ra tuyên bố chung đảm bảo an ninh qua Eo biển Hormuz. Ảnh: CNA

Trong một diễn biến liên quan, Quân đội Mỹ ngày 21/3 cho biết đã làm suy yếu khả năng đe dọa hàng hải của Iran tại Eo biển Hormuz sau các cuộc không kích phá hủy kho tên lửa, bệ phóng và các trạm radar, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nhắm vào các cơ sở tương tự để duy trì tự do hàng hải.

Trong một động thái cứng rắn, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ tấn công các nhà máy điện của Iran nếu nước này không mở hoàn toàn Eo biển Hormuz trong 48 giờ.

Giới quan sát nhận định, các động thái của G7, nhóm 22 quốc gia và Mỹ phản ánh nỗ lực phối hợp quốc tế nhằm duy trì ổn định thị trường năng lượng và bảo đảm an toàn cho một trong những tuyến vận tải chiến lược quan trọng nhất thế giới.

Minh Phương

Nguồn: Reuters, AFP