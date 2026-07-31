EU liên tiếp giải ngân hỗ trợ Ukraine

Ủy ban châu Âu (EC) vừa công bố giải ngân thêm 3,47 tỷ euro (khoảng 3,98 tỷ USD) cho Ukraine nhằm tăng cường năng lực quốc phòng, trong khuôn khổ Chương trình vay hỗ trợ Ukraine trị giá 90 tỷ euro của Liên minh châu Âu (EU). Động thái cho thấy EU tiếp tục duy trì cam kết hỗ trợ Kiev trong bối cảnh nhu cầu củng cố năng lực phòng thủ vẫn ở mức cao.

Liên minh châu Âu (EU) giải ngân thêm gần 4 tỷ USD cho Ukraine. Ảnh: UA.NEWS.

Theo EC, khoản kinh phí mới sẽ được sử dụng để mua sắm các trang thiết bị quân sự trọng yếu, gồm máy bay không người lái (UAV), trong đó có các mẫu UAV tầm xa sử dụng động cơ phản lực, cùng tên lửa, hệ thống phòng không và máy bay chiến đấu Gripen. Đây là một phần trong kế hoạch đẩy nhanh việc cung cấp các khí tài được đánh giá có vai trò quan trọng đối với năng lực phòng thủ của Ukraine.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết gói hỗ trợ mới sẽ góp phần tăng cường khả năng bảo vệ không phận của Ukraine, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa Kiev với ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu. Theo bà, chương trình cũng phản ánh định hướng mở rộng hợp tác sản xuất quốc phòng giữa hai bên, kết hợp năng lực công nghiệp của EU với kinh nghiệm và những đổi mới công nghệ mà Ukraine tích lũy trong quá trình phát triển các hệ thống UAV.

EC cho biết đây là đợt giải ngân tiếp theo trong chương trình hỗ trợ quốc phòng dành cho Ukraine và sẽ còn nhiều khoản hỗ trợ khác được phê duyệt trong những tuần tới. Các gói tiếp theo dự kiến tập trung vào UAV, đạn dược, tên lửa và các hệ thống phòng không nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cường năng lực phòng thủ của Kiev.

Khoản giải ngân mới sẽ hỗ trợ Ukraine mua sắm UAV, tên lửa, hệ thống phòng không và tiêm kích Gripen. Ảnh: War obozrevatel.

Khoản giải ngân lần này nối tiếp các gói hỗ trợ được EU triển khai trong thời gian gần đây, gồm 3,2 tỷ euro hỗ trợ tài chính vĩ mô vào cuối tháng 6, 3,9 tỷ euro dành cho lĩnh vực quốc phòng và 1,1 tỷ euro được giải ngân vào giữa tháng 7.

Theo kế hoạch của EU, tổng cộng 60 tỷ euro trong Chương trình vay hỗ trợ Ukraine sẽ được dành cho quốc phòng và phát triển công nghiệp quốc phòng, trong khi 30 tỷ euro còn lại được sử dụng để hỗ trợ ngân sách, duy trì hoạt động của bộ máy nhà nước, các dịch vụ công thiết yếu và tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế Ukraine.

Thanh Giang

Nguồn: AA, Xinhua.