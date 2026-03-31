EU phân bổ 1,5 tỷ euro phát triển công nghiệp quốc phòng và hỗ trợ Ukraine

Ủy ban châu Âu vừa thông qua kế hoạch phân bổ ngân sách trị giá 1,5 tỷ euro, nhằm tăng cường năng lực công nghiệp quốc phòng của Liên minh châu Âu (EU), đồng thời thúc đẩy hợp tác và hỗ trợ tái thiết lĩnh vực quốc phòng của Ukraine. Đây được coi là bước đi chiến lược nhằm củng cố khả năng tự chủ an ninh và nâng cao hợp tác quốc phòng trong khu vực.

Theo thông báo từ Brussels, chương trình này nằm trong khuôn khổ Chương trình Công nghiệp Quốc phòng châu Âu, tập trung phát triển các năng lực công nghiệp và công nghệ thiết yếu để EU ứng phó với các thách thức an ninh hiện nay và lâu dài.

Cơ cấu phân bổ ngân sách được thiết kế nhằm cân bằng giữa sản xuất, nghiên cứu, mua sắm và đổi mới, theo đó hơn 700 triệu euro dành cho sản xuất các linh kiện và sản phẩm quốc phòng chủ chốt, bao gồm hệ thống chống thiết bị bay không người lái, tên lửa và đạn dược. 260 triệu euro thuộc Cơ chế Hỗ trợ Ukraine, được sử dụng để khôi phục và hiện đại hóa cơ sở công nghiệp, công nghệ quốc phòng của Ukraine, thông qua các dự án chung với EU. 325 triệu euro dành cho các dự án quốc phòng chung mang tính chiến lược, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và phát triển giữa các quốc gia thành viên. 240 triệu euro hỗ trợ hoạt động mua sắm quốc phòng chung, giúp tiết kiệm chi phí và tăng hiệu quả đặt hàng trang thiết bị quân sự.

Phát biểu tại Brussels ngày 30/3, Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu, bà Henna Virkkunen, nhấn mạnh: “Chương trình công nghiệp quốc phòng châu Âu là bước đi then chốt để củng cố năng lực quốc phòng EU, đồng thời thể hiện cam kết lâu dài của Liên minh đối với đổi mới công nghệ, hợp tác liên quốc gia và xây dựng nền công nghiệp quốc phòng bền vững.”

EU dành hơn 700 triệu euro cho sản xuất các linh kiện và sản phẩm quốc phòng chủ chốt. Ảnh: Reuters.

Đại diện Ủy ban Quốc phòng châu Âu cũng cho biết, đây là lần đầu tiên một chương trình quốc phòng cấp EU mở rộng trực tiếp cơ hội cho các doanh nghiệp Ukraine tham gia các dự án chung, vừa giúp khôi phục sản xuất, vừa thúc đẩy liên kết sâu rộng hơn giữa EU và quốc gia này.

Việc thông qua gói đầu tư 1,5 tỷ euro không chỉ là hỗ trợ tài chính mà còn thể hiện tham vọng của EU, xây dựng một nền công nghiệp quốc phòng mạnh mẽ, liên kết và đổi mới, đủ sức cạnh tranh toàn cầu và ứng phó hiệu quả trước các thách thức an ninh trong thế kỷ 21.

Thu Uyên

Nguồn: Tass, CCTV.