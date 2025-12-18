Nga biên chế tên lửa siêu thanh chạy bằng năng lượng hạt nhân

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tên lửa siêu thanh Oreshnik mới nhất của Moscow sẽ được biên chế vào cuối năm nay, sau khi loại vũ khí này được sử dụng lần đầu tiên trong cuộc chiến Nga - Ukraine hồi tháng 11/2024.

Ảnh: AP.

Phát biểu tại một cuộc họp cấp cao của Bộ Quốc phòng ở Moscow hôm 16/12, Tổng thống Nga Putin cho biết: Trình độ huấn luyện cao của các đơn vị, cũng như khả năng thực hiện các nhiệm vụ phức tạp nhất, đã được khẳng định trong các cuộc tập trận thường xuyên, bao gồm cả những cuộc tập trận có sự tham gia của đồng minh và đối tác nước ngoài, những người mà chúng tôi đang chia sẻ kinh nghiệm thu được trong chiến dịch quân sự đặc biệt.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết các cuộc thử nghiệm tên lửa hành trình chiến lược Burevestnik chạy bằng năng lượng hạt nhân mới của Nga đã thành công, cùng với phương tiện lặn không người lái Poseidon chạy bằng năng lượng hạt nhân và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Điện Kremlin khẳng định Burevestnik có tầm bắn không giới hạn.

“Nhờ sử dụng nhiên liệu điện hạt nhân, các hệ thống này sẽ vẫn độc đáo và có một không hai trong thời gian dài; chúng sẽ đảm bảo sự cân bằng chiến lược, an ninh và vị thế toàn cầu của Nga trong nhiều thập kỷ tới”, ông Putin nói.

Đây được xem là lời cảnh báo rõ ràng đối với các nước châu Âu, những người cho rằng Nga đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh trên lục địa trong vài năm tới thông qua việc tái vũ trang quy mô lớn.

Moscow luôn phủ nhận việc muốn chiến tranh với châu Âu hay NATO, và cho rằng các nước phương Tây mới là những kẻ tìm kiếm xung đột, viện dẫn việc họ tái vũ trang nhanh chóng và viện trợ quân sự liên tục cho Ukraine. Tổng thống Putin gọi những cáo buộc Điện Kremlin muốn chiến tranh với châu Âu là “cuồng loạn” và “lời nói dối”.

Vào tháng 11/ 2024, Tổng thống Nga Putin xác nhận tên lửa Oreshnik đã được sử dụng lần đầu tiên trong một cuộc tấn công vào Dnipro, Ukraine.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), một nhóm nghiên cứu và tư vấn phi lợi nhuận, đã xác định Oreshnik là một tên lửa đạn đạo tầm trung mang đầu đạn tái nhập khí quyển - có khả năng là một phiên bản sửa đổi của tên lửa đạn đạo tầm trung RS-26 Rubezh được phóng từ Astrakhan vào miền trung Ukraine.

Bên cạnh đó là Burevestnik, còn được biết đến với tên gọi SSC-X-9 Skyfall, là một tên lửa hành trình nhiên liệu hạt nhân, được phóng từ mặt đất. Burevestnik được Nga công bố lần đầu tiên vào tháng 3/2018 cùng với các vũ khí thế hệ mới khác, bao gồm cả Poseidon, một ngư lôi chạy bằng năng lượng hạt nhân, có đầu đạn hạt nhân .

Nga tuyên bố tên lửa Burevestnik có tầm bắn đủ xa để tấn công Mỹ và có khả năng né tránh hệ thống phòng không của phương Tây.

Tướng Valery Gerasimov, vị tướng cấp cao nhất của Nga cho biết Burevestnik đã bay được khoảng 14.000 km, trong một chuyến bay thử nghiệm kéo dài 15 giờ vào ngày 21/10/2025.

Theo Newsweek