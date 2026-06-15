EU kêu gọi Mỹ không phân biệt đối xử trong kiểm soát xuất khẩu AI

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 15/6 bày tỏ quan ngại trước quyết định của Mỹ áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với các mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến của Anthropic, đồng thời nhấn mạnh các biện pháp nhằm ứng phó với rủi ro an ninh mạng không nên mang tính phân biệt đối xử với các đối tác.

Ủy ban Châu Âu xem xét tác động thực tiễn của quyết định Anthropic. Ảnh: thenews

EC cho biết đang đánh giá tác động từ quyết định của Chính phủ Mỹ áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với những mô hình AI tiên tiến nhất của Anthropic, sau khi Washington yêu cầu hạn chế quyền truy cập của người không phải công dân Mỹ vì lý do an ninh quốc gia.

Theo quyết định được công bố ngày 13/6, Chính phủ Mỹ yêu cầu Anthropic ngừng cung cấp quyền truy cập đối với các mô hình AI Fable 5 và Mythos 5 cho người dùng nước ngoài, bao gồm cả người dùng tại châu Âu. Trước đó, các mô hình này chỉ được cung cấp cho một nhóm người dùng được lựa chọn nhằm đánh giá khả năng phát hiện và khai thác các lỗ hổng phục vụ các cuộc tấn công mạng.

Phát biểu ngày 15/6, người phát ngôn của EC về chủ quyền công nghệ, ông Thomas Regnier, cho biết các mô hình AI thế hệ mới mang lại nhiều lợi ích, trong đó có việc tăng cường năng lực phòng thủ mạng, song cũng đặt ra những thách thức nghiêm trọng về an ninh mạng cần được xử lý.

Ông nhấn mạnh đây là thách thức chung, không chỉ của một quốc gia hay một doanh nghiệp, đồng thời cho rằng các biện pháp ứng phó trong bối cảnh này không nên mang tính phân biệt đối xử đối với các đối tác.

Theo người phát ngôn EC, cơ quan này đang theo dõi chặt chẽ những hệ quả thực tế của quyết định trên đối với người dùng châu Âu. EC cũng cho rằng diễn biến mới một lần nữa cho thấy Liên minh châu Âu cần tiếp tục tăng cường chủ quyền công nghệ, đồng thời tận dụng các khuôn khổ pháp lý hiện hành về an ninh mạng và AI để ứng phó với các rủi ro mới theo cách phù hợp với lợi ích của khối.

Bích Hồng