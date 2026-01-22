Hạ viện Mỹ thúc đẩy dự luật trao cho Quốc hội quyền kiểm soát xuất khẩu chip AI

Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu với tỷ lệ áp đảo để thúc đẩy một dự luật trao cho Quốc hội quyền giám sát và quyết định đối với hoạt động xuất khẩu chip trí tuệ nhân tạo (AI).

Quyết định bán chip AI cho Trung Quốc của Tổng thống Trump chịu áp lực khi Hạ viện thúc đẩy dự luật phản đối thỏa thuận. Ảnh: SCMP.

Dự luật mang tên “AI Overwatch Act” (Đạo luật Giám sát AI) được Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, Nghị sĩ Brian Mast (bang Florida), trình lên vào tháng 12/2025, sau khi Tổng thống Donald Trump bật đèn xanh cho việc xuất khẩu các chip AI H200 hiệu năng cao của Nvidia sang Trung Quốc.

Dự luật này, hiện vẫn cần được toàn thể Hạ viện và Thượng viện thông qua, sẽ trao cho Ủy ban Đối ngoại Hạ viện và Ủy ban Ngân hàng Thượng viện thời hạn 30 ngày để xem xét và có thể chặn các giấy phép xuất khẩu chip AI tiên tiến sang Trung Quốc cũng như các quốc gia bị coi là đối thủ.

Phiên bản mới nhất của dự luật, vốn nhận được sự ủng hộ của Nghị sĩ Dân chủ Gregory Meeks (bang New York) thành viên cao cấp nhất của ủy ban cũng cấm xuất khẩu các dòng chip Blackwell cao cấp nhất của Nvidia.

Trong cuộc bỏ phiếu hôm 21/1, có 42 thành viên ủy ban bỏ phiếu ủng hộ việc thúc đẩy dự luật, 2 người phản đối và 1 người bỏ phiếu trắng. Một nguồn tin cho biết khả năng thông qua dự luật đã tăng lên sau chiến dịch truyền thông phối hợp phản đối dự luật vào tuần trước. Trước cuộc bỏ phiếu, ông Mast và các thành viên khác của ủy ban đã bác bỏ các cuộc tấn công trên mạng và khẳng định dự luật là cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia Mỹ.

Phát biểu trước cuộc bỏ phiếu ngày 21/1, ông Mast nói: “Nếu chúng ta chỉ nói đến các trò chơi chiến tranh trên Xbox, thì CEO Jensen Huang hoàn toàn có thể bán bao nhiêu con chip tùy thích, cho bất kỳ ai ông ấy muốn. Nhưng đây không phải là chuyện trẻ con chơi Halo trên tivi. Đây là vấn đề liên quan đến tương lai của chiến tranh quân sự.”

Logo của NVIDIA và bo mạch chủ máy tính. Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, tuần trước, ông David Sacks, cố vấn về trí tuệ nhân tạo AI và tiền điện tử của Nhà Trắng đã đăng lại một bài viết từ tài khoản X có tên “Wall Street Mav”, trong đó cho rằng dự luật này được dàn dựng bởi các trợ lý của các Tổng thống Barack Obama và Joe Biden nhằm làm suy yếu quyền lực của ông Trump cũng như chiến lược “Nước Mỹ trên hết”.

Bài đăng còn đích danh CEO của công ty AI Anthropic, ông Dario Amodei, cáo buộc ông này thuê các cựu nhân viên thời chính quyền Biden để vận động cho vấn đề này. Người phát ngôn của Anthropic từ chối bình luận về những cáo buộc cũng như về dự luật. Tuy nhiên, ông Amodei từ lâu đã công khai kêu gọi ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận các chip tiên tiến như H200.

Thúy Hà

Nguồn: Reuters