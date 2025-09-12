EU gia hạn trừng phạt Nga, chuẩn bị gói hạn chế mới về dầu mỏ và ngân hàng

Ngày 12/9, các nước Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí gia hạn thêm 6 tháng các biện pháp trừng phạt đối với hơn 2.500 cá nhân và thực thể của Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine, bao gồm đóng băng tài khoản ngân hàng và cấm nhập cảnh vào EU.

Trên mạng xã hội X ngày 12/9, đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas đã thông báo về quyết định trên của khối 27 nước thành viên này.

Bà cũng cho biết Brussels đang hoàn tất gói trừng phạt mới, dự kiến áp đặt thêm hạn chế đối với hoạt động bán dầu mỏ, đội tàu lách các lệnh trừng phạt (còn gọi là “hạm đội bóng tối”) của Nga và cả lĩnh vực ngân hàng.

Đan Mạch, nước hiện nắm cương vị Chủ tịch luân phiên của EU, cho biết không có thay đổi nào trong danh sách trừng phạt lần này.

Theo các nhà ngoại giao, việc gia hạn được thông qua trước thời hạn 15/9, sau khi Hungary và Slovakia từ bỏ đề nghị đưa một số nhân vật khỏi danh sách trừng phạt.

Theo quy định, các biện pháp trừng phạt cần được toàn bộ các nước thành viên nhất trí gia hạn 6 tháng một lần.

EU hiện áp dụng 2 khuôn khổ trừng phạt chính đối với Nga: một nhằm vào danh sách cá nhân và công ty, và một áp dụng đối với nhiều lĩnh vực, trong đó có trần giá dầu Nga và đóng băng tài sản của Ngân hàng trung ương Nga.

Trong diễn biến liên quan, một quan chức EU cho biết khối này đã mời các đại diện ngoại giao của Nga và Belarus tại Brussels để trao đổi sau khi xảy ra vụ việc có nhiều thiết bị bay không người lái (UAV) xâm phạm không phận Ba Lan trong các ngày 9-10/9.

Trong cuộc gặp diễn ra ngày 11/9, EU nêu rõ các vụ xâm phạm trên đe dọa trực tiếp đến an ninh của công dân EU.

Cùng ngày, Ngoại trưởng 5 nước Trung Âu gồm Cộng hòa Séc, Slovakia, Hungary, Áo và Slovenia đã họp tại Slovakia liên quan đến vụ UAV xâm phạm không phận Ba Lan.

Ngoại trưởng Cộng hòa Séc Jan Lipavsky cho rằng các nước cần tăng cường hỗ trợ Ukraine.

Trước đó, Chính phủ Ba Lan cho biết đã có tới 19 UAV xâm nhập không phận Ba Lan, trong đó một số bay sâu tới 300km.

Thủ tướng Donald Tusk gọi đây là hành động “chưa từng có tiền lệ,” đồng thời triệu tập Hội đồng An ninh quốc gia và đề nghị Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tham vấn khẩn theo Điều 4.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định Bộ Quốc phòng nước này không hề lên kế hoạch cho bất kỳ mục tiêu nào trên lãnh thổ Ba Lan, đồng thời lưu ý các UAV của Nga chỉ có tầm hoạt động tối đa 700km.

Nga tuyên bố sẵn sàng phối hợp với Warsaw để làm rõ vụ việc./.

Theo TTXVN