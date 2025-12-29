Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Israel thảo luận giai đoạn tiếp theo của kế hoạch hòa bình Gaza

Ngày 29/12 theo giờ Mỹ, Tổng thống Mỹ Donald Trump được dự báo sẽ thúc đẩy tiến triển đối với lệnh ngừng bắn đang bế tắc tại Gaza khi ông gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Cuộc hội đàm dự kiến cũng sẽ đề cập đến những quan ngại của Israel liên quan tới Hezbollah tại Lebanon và Iran.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thảo luận giai đoạn tiếp theo của kế hoạch hòa bình Gaza. Ảnh tư liệu: AP.

Trong bối cảnh Washington thúc đẩy việc thiết lập một cơ chế quản trị chuyển tiếp và một lực lượng an ninh quốc tế cho vùng lãnh thổ của Palestine, Thủ tướng Netanyahu, người dự kiến sẽ thăm khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của Tổng thống Trump cho biết vào ngày 22/12 rằng, các cuộc thảo luận sẽ bao gồm giai đoạn thứ hai của lệnh ngừng bắn tại Gaza, cùng các vấn đề liên quan tới Iran và Lebanon.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết tuần trước rằng Washington mong muốn chính quyền chuyển tiếp theo kế hoạch của Tổng thống Trump - bao gồm một “Hội đồng Hòa bình” và một cơ quan gồm các chuyên gia kỹ trị Palestine sớm được thành lập để điều hành Gaza, trước khi triển khai lực lượng an ninh quốc tế theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc được thông qua ngày 17/11.

Người dân Palestine nhận thực phẩm quyên góp tại một trại tạm trú cho người tị nạn, trên bãi biển gần cảng thành phố Gaza, ngày 28 tháng 12 năm 2025. Ảnh: AP.

Tuy nhiên, Israel và Hamas cáo buộc lẫn nhau vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận và hiện chưa cho thấy tiến triển trong việc chấp nhận các bước đi phức tạp hơn được dự liệu cho giai đoạn tiếp theo.

Hamas, lực lượng từ chối giải giáp và chưa trao trả thi thể của con tin Israel cuối cùng trong khi quân đội Israel vẫn đóng chốt tại khoảng một nửa lãnh thổ Gaza. Israel cho biết nếu Hamas không giải giáp thông qua các biện pháp hòa bình, nước này sẽ nối lại hành động quân sự nhằm buộc lực lượng này thực hiện.

Ngày 28/12, Ông Mahmoud Mardawi, một quan chức cấp cao của Hamas ra tuyên bố cho rằng Israel không tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn, tiếp tục tiến hành các hoạt động gây thương vong và áp dụng các biện pháp khiến người dân tại Dải Gaza rơi vào tình trạng thiếu lương thực. Ông cho biết Hamas yêu cầu Chính phủ Mỹ gây sức ép đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhằm bảo đảm thỏa thuận được thực thi đầy đủ. Ông Mardawi đồng thời nhấn mạnh rằng Hamas mong muốn hoàn tất các điều khoản của thỏa thuận và tiến tới giai đoạn thứ hai theo đúng lộ trình đã thống nhất. Ông khẳng định ủy ban quản lý trong tương lai tại Dải Gaza cần do người Palestine thành lập, phản ánh ý chí của người dân Palestine, và không nên trở thành kênh để các lực lượng bên ngoài can thiệp.

Theo giới chức y tế Gaza, kể từ khi lệnh ngừng bắn chính thức có hiệu lực vào tháng 10, các đợt tấn công của Israel đã khiến hơn 400 người Palestine thiệt mạng - phần lớn là dân thường.

Thanh Vân

Nguồn: Reuters, Tân Hoa Xã.