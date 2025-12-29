Kết thúc thượng đỉnh Trump - Zelensky: Thỏa thuận hòa bình sẽ lộ diện trong vài tuần nữa

Ngày 28/12, sau cuộc hội đàm trực tiếp khoảng 3 giờ đồng hồ với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại dinh thự Mar-a-Lago (Florida), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng, thế giới sẽ biết chắc chắn liệu cuộc chiến có kết thúc hay không trong vòng “vài tuần tới”. Ông Trump nhấn mạnh: “Nếu mọi việc suôn sẻ, có thể chỉ mất vài tuần; nếu diễn biến xấu, nó sẽ kéo dài hơn”

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Zelensky trong cuộc họp báo chung sau cuộc gặp tại Florida. Ảnh: BBC

Phát biểu trong cuộc họp báo chung thông báo về kết quả cuộc hội đàm, Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả cuộc gặp là “tuyệt vời” và khẳng định hai bên đang “tiến gần hơn rất nhiều, có lẽ là rất gần” đến một thỏa thuận hòa bình.

Ông Trump cho biết các cuộc đàm phán đã đạt được “nhiều tiến bộ,” với khoảng 95% các điều khoản đã được thỏa thuận.Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ thừa nhận vẫn còn “một hoặc hai vấn đề rất gai góc,” đặc biệt là số phận của vùng Donbass.

Ông Trump bày tỏ hy vọng sẽ biết kết quả cuối cùng trong vài tuần tới, nhưng cảnh báo có thể có những vấn đề bất ngờ phát sinh làm cản trở toàn bộ nỗ lực.

Về phía Ukraine, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh vấn đề lãnh thổ vẫn là điểm khó khăn nhất, đồng thời khẳng định quyền quyết định cuối cùng thuộc về người dân Ukraine thông qua cơ chế trưng cầu dân ý.

Ông tiết lộ hai bên đã thảo luận “tất cả các khía cạnh” của kế hoạch hòa bình 20 điểm, trong đó 90% kế hoạch đã đạt được sự đồng thuận chung, riêng về các đảm bảo an ninh và khía cạnh quân thì sự thống nhất 100%.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Trump tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Palm Beach, Florida, ngày 28 tháng 12. Ảnh: Getty Images.

Khi được hỏi về khả năng thăm Ukraine, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết ông đã đề nghị phát biểu trước Quốc hội Ukraine nếu điều đó giúp đạt được thỏa thuận hòa bình

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump được kỳ vọng sẽ đóng vai trò trung gian điều phối các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Moscow và Kyiv, dự kiến có thể khởi động vào đầu tháng 1 năm 2026. Dù ông Trump và ông Zelenskyy đã thể hiện sự lạc quan thận trọng sau các cuộc gặp gần đây, phía Mỹ thừa nhận tiến trình này vẫn “cực kỳ phức tạp” với hàng loạt rào cản về các điều khoản chi tiết.

Dù Tổng thống Trump hy vọng một thỏa thuận khung có thể được ký kết trong vài tuần tới nếu đàm phán thuận lợi, các chuyên gia cảnh báo rằng, sự khác biệt quá lớn về mục tiêu chiến lược giữa Nga và Ukraine có thể khiến các cuộc gặp vào tháng 1/2026 chỉ dừng lại ở mức thiết lập chương trình nghị sự, thay vì đạt được một văn bản hòa bình cuối cùng.

Nhật Lệ

Nguồn: Reuters, Axios